中國封鎖澳廣網站 傳因華為被禁

2018-09-04

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國網民通常可瀏覽的澳洲廣播公司（ＡＢＣ）網站與手機應用程式，上月廿二日突遭中國網路監管單位封鎖，在一再要求了解原因後，ＡＢＣ獲得的答覆是：「中國網路全然開放，…然而對一些違反中國法律與規範的境外網站，應維持國家網路主權權力。」到底觸犯什麼網安法規，ＡＢＣ迄今一頭霧水。

中共中央網絡安全和信息化委員會官員在給ＡＢＣ的口頭聲明中指出，「我們歡迎全球網路企業向中國網民提供優質資訊」，但對於違反中國法律，「散播謠言、色情資訊、賭博、暴力恐怖主義，以及其他一些恐危害國安並損及民族驕傲的非法有害資訊」之境外網站，中國「有權採取技術措施，封鎖傳播」。

ＡＢＣ表示，該名官員拒絕透露姓名。另外兩個其他部門的官員也拒絕明確指出ＡＢＣ如何觸法，或援引任何內容以為例證。在ＡＢＣ網站遭封鎖前一天，澳洲政府宣布禁止兩家中國電信公司參與建設澳洲新一代５Ｇ網路，此舉主要衝擊中國電信龍頭華為，並引發中國外交部敦促澳洲「放棄意識形態偏見」。不過，中國官方消息人士說，不太可能因衝擊華為而封鎖ＡＢＣ。

這項封鎖行動也正值ＡＢＣ的新中文新聞服務屆滿一年，這項服務取代澳廣與中國國營媒體合作、使用中國網域並經北京審查的網站「澳洲佳（Australia Plus）」。過去十八個月來，中國官員怪罪媒體報導致使兩國關係惡化。今年初，北京外交界消息來源說，中國官員尤其對ＡＢＣ的報導不滿，因為它是一家公共廣播公司。中國的審查機構通常封鎖一些國際新聞網站，例如紐約時報中文版與英國廣播公司（ＢＢＣ）新聞網。

澳洲外交貿易部表示，已向中國當局反映此事，但總理莫里森表示，這是北京的事，非澳洲政府所能管控。至於其他澳洲新聞網站，包括費爾法克斯（Fairfax）、新聞集團（News Limited）以及ＳＢＳ等，則似乎不受影響。