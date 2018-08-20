新疆維族集中營擴建 關押老弱婦孺

2018-08-20

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國鐵腕管治新疆維吾爾自治區，日前被聯合國指控秘設「政治再教育營」，囚禁逾百萬名穆斯林。美國華爾街日報更指出，衛星照片顯示「再教育營」還在不斷擴建，且關押對象從原本的維族極端份子，逐漸擴及老弱婦孺等所有族群。過去出於恐懼而噤聲的維族人，更罕見地披露營內狀況，指曾遭受綑綁審訊、限制進食等非人道對待。

再教育營充斥標語 犯人唱紅歌、放棄信仰

據報導，美國民間衛星影像公司「星球實驗室」（Planet Labs）拍攝的照片顯示，新疆多座「再教育營」的規模近兩年逐漸擴大。例如，自去年十一月以來，靠近喀什市的營區已擴建一倍；吐魯番市的營區則被四．六公尺的高牆環繞，牆上滿佈鐵絲網，隨處可見守衛塔，多棟建築甚至是在本月完工，建物外還掛上「學習黨的思想、遵從黨的指示、跟隨黨的領導」等標語，外人一靠近即被喝斥離開。

聯合國消除種族歧視委員會日前指出，多達一百萬名以上維族穆斯林被關入擴大後的「再教育營」，約佔新疆維族人口七％。中共中央統戰部第九局副局長胡聯合承認營區確實存在，但強調名稱是「職業培訓中心」，堅稱並未任意監禁人民。

曾被關入「再教育營」的二十二歲維族人阿布利基木（Ablikim）憶述，他今年二月在哈薩克修讀國際關係時，吐魯番警方致電警告他，若他不返回新疆，家人就會有麻煩。當他返鄉後，馬上被帶往營區拷問多日，手腳一度被綁在椅子上長達九小時，被逼問是否與海外宗教組織來往。他堅稱沒有後，才獲准加入其他囚犯行列，每天清晨五時起床晨跑，高喊「共產黨好」，不斷被洗腦「根本沒有宗教、沒有神」。

囚犯每天必須接受政治教育，包括閱讀中共資料、觀看中國國家主席習近平的影片、高唱「沒有共產黨就沒有新中國」等「紅歌」，日常禱告、攜帶《可蘭經》、在穆斯林齋戒月禁食等一律禁止，有些人還被強迫吃豬肉，「他們說，我們該感謝的不是阿拉，而是習近平。」海外維族人透露，很多長輩都是死在營中，或在獲釋不久後過世。

曾經出國、會見海外親戚 也成罪狀

德國「歐洲文化與神學學院」學者岑茨（Adrian Zenz）指出，高壓統治成本高昂且易製造緊張，北京認為「改變人民」才是長期解決方案。他估計，新疆的「再教育營」可能多達一千三百座，包括與監獄類似的設施及小型學校，而維族人被監禁的原因，多半是因曾出國、與海外親戚見面或聯繫，或在手機上安裝WhatsApp等通訊軟體。