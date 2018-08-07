強化制中 日水陸團定期巡航釣魚台

2018-08-07

〔編譯茅毅／綜合報導〕被稱為日本版海軍陸戰隊的陸上自衛隊「水陸機動團」三月成軍，「產經新聞」六日報導，該部隊今年將搭乘海上自衛隊「大隅級」運輸艦，前往東海進行演訓。日本防衛省五日已確定此一基本方向，旨在與部署在鹿兒島縣和沖繩縣的自衛隊第一線警備隊加強合作，緊急馳援尖閣諸島（釣魚台列嶼），提升因應中國挑釁的快速反應與嚇阻能力。

這支陸自創建以來首支兩棲作戰部隊，駐地位於九州長崎縣佐世保市相浦駐屯地，主要任務為一旦日本西南部外島被攻佔，執行登陸及奪回任務。預定今年內開始實施定期海上機動訓練，單次訓練擬費時一至兩個月完成。而海自現役最大運輸艦大隅級，將搭載該機動團定期於尖閣諸島周邊水域巡弋，即使在距尖閣較遠處航行時，也能立刻馳援、快速反應，遏止中國挑釁。

為防西南離島遭入侵，今年底前，陸自還將在鹿兒島奄美大島和沖繩宮古島設立新駐屯地，部署接獲命令後約一小時內即可出動的第一線警備隊，也計畫在沖繩石垣島派駐這類警備隊。水陸機動團將與這些一線部隊及駐防沖繩本島的陸自第十五旅團、沖繩與那國島沿岸監視隊，緊急因應尖閣諸島及其周邊突發狀況。防衛省並擬在距離相浦駐屯地約六十公里的佐賀機場部署魚鷹機，因應搭運輸艦已不來及的緊急狀態。

傳中國在宮古列島獵地

另一方面，日本「選擇」雜誌報導，中國資金正在距離尖閣諸島僅一八○公里的宮古列島積極購地。當地消息人士說，中資企業正在宮古島本島購買作為太陽能發電等用途的用地。中國女性在島上鬧區開設的平價小吃店，疑似正蒐集情報。宮古列島的伊良部島西南部一帶，亦可見土地收購及仲介出現，對岸正是同屬宮古列島的下地島，島上有一條三千公尺長跑道，乃全日本唯一的民航機專用訓練機場，堪稱準軍事設施。