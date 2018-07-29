梵蒂岡版#MeToo 修女指控神父性侵

2018-07-29

〔編譯張沛元／綜合報導〕羅馬天主教會屢傳神職人員性侵醜聞，連德高望重的美國華府榮休樞機總主教麥卡里克（Theodore McCarrick）都被控在數十年前性侵未成年人與因而請辭樞機團，但根據美聯社的調查，天主教會內還有另一群遭漠視的性侵受害者︱︱地位低於男性的修女。拜全球風起雲湧的MeToo運動之賜，這些修女已陸續勇敢發聲。

華府樞機主教涉性侵 辭職獲准

梵蒂岡廿八日表示，教宗方濟各已接受八十八歲的麥卡里克退出樞機團的辭呈。上月就被暫停公開行使所有聖職的麥卡里克，被控在四十多年前於紐約擔任司鐸時，性侵一名十一歲男童，惡行超過二十年。另有數人指控在就讀神學院時期遭麥卡里克性侵。麥卡里克否認所有指控。

美聯社指出，天主教會性侵受害者並非僅限男童或男性，還有在向來服從以男性為主的教會高層修女，受害個案遍及歐洲、非洲、南美洲與亞洲；教會高層的冷漠以對，讓這些被害修女只能噤聲，一名在告解時慘遭性侵的修女就說，她只能假裝事情沒發生，以及她後來再也不告解了。

拜MeToo運動之賜，不少受害修女勇於出面，包括數名智利修女公開在電視上指控遭神職人員襲胸強吻與充當奴工，一名印度修女六月底直接報警控告自二○一四年起遭主教穆拉卡爾性侵逾兩年，此舉在一年前根本難以想像，非洲烏干達神父穆沙拉在一三年致函上級，指稱當地神職人員性侵修女或娶妻，竟遭停職處分。

已故修女歐唐納修曾於一九九四年提出一份針對二十三國、歷時六年的調查報告，指稱曾發現在單一教會就有二十九名修女懷孕；由於嫖妓可能感染愛滋病毒，修女被視為安全的性伴侶。