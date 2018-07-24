熱浪襲北半球 日稱危及生命

2018-07-24

〔駐日特派員林翠儀、國際新聞中心／綜合報導〕多個北半球國家面臨熱浪侵襲，加拿大、日本氣溫上探攝氏四十度，北歐的瑞典也因熱浪引發多處森林野火，丹麥、挪威南部和芬蘭北部也經歷極端熱浪。日本埼玉縣熊谷市二十三日觀測到攝氏四十一．一度高溫，打破日本觀測史上的最高紀錄。東京都青梅市四十．八度高溫，也是東京都觀測史上首次。南韓首爾二十二日正午的三十八度氣溫，也創下一九九四年以來最高紀錄。

日本列島被高氣壓覆蓋，全國從本月中旬以來高燒不退，二十三日是二十四節氣中的「大暑」，日本也來到今年入夏以來最熱的一天。自本月九日以來，全日本已有至少四十四人死於酷暑，光是二十一日就有十一人喪生。氣象廳二十三日下午召開緊急記者會，宣布這波高溫可能持續到八月上旬，已可稱為「危及生命的炎熱災害」。

氣候情報課預報官竹川元章表示，四十度上下的高溫持續多日，是從未有過的經驗，這種熱度足以危及生命，可視為一種災害，呼籲民眾注意水分和鹽分的補充。

日本時間下午二時十六分，埼玉縣熊谷市氣溫飆升至四十一．一度，此前最高紀錄為二○一三年八月高知縣四萬十市的四十一．○度。東京都青梅市也觀測到四十．八度，也創下首例。岐阜縣多治見市為四十．五度。熊谷市和岐阜縣多治見市曾在二○○七年創下四十．九度的最高溫紀錄，熊谷還曾以「熱死囉」發展酷暑商機，在今年七月的猛暑日中，眼看多治見市的高溫一路「領先」，日前還有熊谷市民開玩笑說，既然要熱就要熱到第一名，不料二十三日便如其所願。

關東甲信越地區也是相隔五年觀測到四十度以上高溫。此外，全國九二七個觀測點，在正午時分有一四八處超過三十五度的「猛暑」。

南韓方面，除極少數地區外，南韓各地都發出酷熱警報，「熱死人的酷暑」已持續十幾天，導致至少十人喪生。由於強烈光照，臭氧警報已連續發佈三天。在美洲，加拿大東部魁北克省氣溫九日飆破攝氏四十度，約七十人死於炎熱引起的併發症。

歐洲方面，瑞典五月以來降雨量少，天候持續乾燥，加上熱浪來襲，七月下旬以來全國陸續出現數十處野火。應瑞典請求，歐盟緊急動員法國、德國等八國的消防飛機馳援。歐盟強調，瑞典大火證明氣候變遷真實存在，任何國家都會受自然災害影響。