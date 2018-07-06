俄製諾維喬克 比一般神經毒劑毒10倍

2018-07-06

◎「諾維喬克」為俄文「新來者」之意，最早由蘇聯於一九七○至八○年代研製成功，代號「Foliant計畫」，據信致命程度乃一般神經毒劑的五到十倍，且莫斯科迄今仍未向「禁止化學武器組織」（ＯＰＣＷ）通報其存在和製造成分。據信俄羅斯擁有數千公噸可做為武器的諾維喬克變體及其前驅物。

◎九○年代，化學學者米爾札亞諾夫（Vil Mirzayanov）向俄國媒體揭露諾維喬克的存在，之後他叛逃美國，在其著作中公開它的化學式。其中一種叫做「諾維喬克-A-230」的變體，據說其毒性為ＶＸ神經毒劑的五到八倍。

◎美國化武專家史密森（Amy Smithson）指出，諾維喬克屬第四代毒氣，由農用化學品製成。英國瑞丁大學藥理學專家史蒂芬斯（Gary Stephens）表示，它會造成心跳變慢、呼吸道阻塞，進而窒息死亡，比ＶＸ和沙林更危險、更先進且更難察覺。他認為，由於相關成分未被列入國際禁用的清單，才讓這些化學物能被研製生產。米爾札亞諾夫提到，中毒後，會出現瞳孔縮小、抽搐、呼吸中止和嘔吐，並導致死亡。

◎諾維喬克能以液體及固體形式存在，代表它能化做超細微的粉末傳播。其部分變體的毒發速度很快（卅秒至兩分鐘），主要透過吸入，也可經由皮膚吸收，粉末形式可能毒發較慢。米爾札亞諾夫指稱，阿托品（atropine）有助中止其作用，但並非解藥。暴露在諾維喬克下的衣物必須脫掉、皮膚應用肥皂和水清洗，亦需沖洗眼睛，並給予氧氣。

資料來源：路透、英國廣播公司（ＢＢＣ）

整理：編譯茅毅