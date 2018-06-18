數位外交 台灣女孩翻轉科索沃

2018-06-18

花錢買朋友 不如一起做事

〔駐歐特派記者胡蕙寧／倫敦十六日報導〕繼三月底獲邀與科索沃國家通訊委員會（ＡＲＫＥＰ）董事長對談後，台灣女兒郭家佑為巴爾幹新興小國科索沃爭取獨立網域名稱的事蹟廣受肯定，本月又受邀參加科索沃ＫＴＶ的直播節目，介紹台灣在科索沃發起的「Domain for Kosovo」計畫。台大畢業的郭家佑認為，台灣應跳脫本位思考，與其花錢買朋友，不如和朋友一起做事，取得雙贏結果。

台灣和科索沃有共通點

科索沃十年前才脫離塞爾維亞獨立，迄今已獲得一百一十三個聯合國會員國承認，卻仍無象徵擁有網路獨立地位的國家網域名稱。科索沃所面臨的最大政治阻力，就是塞爾維亞背後的靠山俄羅斯，後者擁有否決權，因此多數科索沃網站迄今仍被歸入阿爾巴尼亞的「.al」網域。

二十六歲的郭家佑以自己的四十萬元存款在科索沃打天下，去年九月開始和當地年輕人攜手，在網路上提倡科索沃應爭取自己國家網域（.ks）的運動。透過當地社群平台及舉辦實體活動，獲得當地媒體大篇幅報導。郭家佑向ＫＴＶ節目表示，她的很多台灣朋友都覺得她瘋了，但她看見台灣和科索沃有許多共通點，例如都在為國際認同而掙扎，原因就是遭到強權壓迫。

郭家佑是在高中時期開始對科索沃產生興趣，為了多了解這個國家，她做的第一件事就是透過Google搜尋資料，卻發現科索沃許多網站的域名不是.ks，而是以-ks替代，她因此萌生這個計畫。這項計畫現在有超過三十名志工，並獲得科索沃國家通訊委員會和台灣網路資訊中心（ＴＷＮＩＣ）支持。

她在節目中提到，台灣從科索沃戰爭時期就一直支持該國，當科索沃宣布獨立時，台灣也立刻承認科索沃。可惜的是，在科索沃獨立十年後，兩國公民並沒有任何交流，她因此決定扮演橋樑角色，希望這兩個處境特殊的國家可藉此一起爭取國際關注。

下半年在台灣辦成果展

郭家佑對本報表示，推廣過程中最大的壓力是經費，另一個困難則是取得當地人的信任，她的作法就是一家一家組織登門拜訪，慢慢建立當地的人際網絡。她規劃今年下半年在台灣舉辦成果展，推廣「數位外交」概念，也希望未來有機會與政府部門合作，培養更多青年投入數位外交、公民外交的工作。