涉為中竊F35B機密 英工程師被捕

2018-06-15

〔編譯陳正健／綜合報導〕英國太陽報十四日獨家報導，倫敦警方近日以涉嫌違反「官方保密法」罪名，逮捕前勞斯萊斯公司工程師瓊斯（Bryn Jones），他涉及為中國偷取英國皇家空軍造價達一億英鎊（近四十億台幣）的F-35B匿蹤戰機情資。根據英國「軍情五處」（MI5）情報，機密可能已傳給北京。

機密恐已傳給北京

倫敦警察廳反恐指揮科十二日於瓊斯家中將他逮捕，但他否認涉案，數小時後獲假釋。他形容自己是中國西安航空學院「燃氣輪機燃燒」技術「客座教授」。警方依搜索令在他家中進行搜查，一家與他有關的西密德蘭郡公司辦公室亦遭徹查。今年七十三歲的瓊斯罪名若成立，最高可判刑十四年。瓊斯已婚育五子，一九六八年畢業後進入勞斯萊斯燃燒工程部門，一九九六年升任燃燒技術採購主管，四年後升任首席燃燒技術人員，之後於二○○三年離職自創公司，據信仍與勞斯萊斯保有聯繫。

F-35B為美國洛克希德馬丁公司製造的短場與垂直起降匿蹤戰機，將成英國最新航艦「伊莉莎白女王號」艦載機，於上週運抵英國。勞斯萊斯為F-35B升力系統製造商，由於瓊斯竊密罪嫌重大，當局正調查該公司其他高敏感國防合約是否有洩密風險，包括英國海軍特拉法加級、先鋒級及機敏級潛艦等。

中國研發的FC-31鶻鷹戰鬥機外型類似美國F-35聯合打擊戰鬥機，分析家相信，中國借由偷來的F-35藍圖打造FC-31。