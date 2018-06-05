《畢典致詞 名人開講》《黑豹》男星 勉畢業生「別怕失敗」

2018-06-05

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕漫威賣座電影《黑豹》男星查德威克．鮑斯曼（Chadwick Boseman）五月十二日返回母校、美國華盛頓霍華大學（Howard University），在第一百五十屆畢業典禮上發表演說，暢述自己在求學與求職過程中的挫折與體悟，勉勵畢業生不要害怕爭取，不要害怕失敗，在人生的道路上堅持不畏困難地追尋目標及使命，終能斬獲命中注定的成功。

鮑斯曼向超過兩千名畢業生表示，自己在求學時代每天都要辛苦鍛鍊腳力，登上這座位於山頂的校園，相信所有獲得授予學位的畢業生，求學過程勢必也都如同登山上學般艱辛。畢業就像終於登上山頂，而學習成績不能代表考核出真實情況的指標；在這值得珍視的重要時刻，除了盡情享受勝利的果實，也要記得省思求學路上的點滴及所學，作為奠定未來成就的基礎。

曾因抗議劇組黑人角色設定被炒

鮑斯曼在演說中分享自己過去參與校園抗爭、佔領行政辦公大樓的經驗，指出當時即使他們奮力抵抗，最終仍未能阻止他所就讀的藝術學院被合併到人文學院。鮑斯曼也分享自己畢業後接演電視劇的經歷，指出他在向劇組發表對於劇中黑人刻板印象設定的不滿後慘遭撤換，丟了六位數的酬勞。鮑斯曼強調，爭取或許會帶來痛苦的失敗，卻能讓人更明白抗爭的本質、修正行為，進而激發出深埋在內心的激情與使命。

鮑斯曼敦促畢業生，決定接下來的就業、職涯、繼續求學深造與否時，與其只是選擇工作內容或職業類型，不如先確立自己的目標與使命，找出真正能型塑自己的要素，「我不知道你的未來會是怎樣…但如果你願意選擇走那條更艱難、更複雜的道路，那條起初得經歷更多失敗才能獲得成功的道路…相信你不會後悔自己的選擇」。

鮑斯曼二○○○年自霍華大學畢業，近來憑藉在電影《黑豹》中締造的黑人正面形象，廣獲認同。演說當天，鮑斯曼同時接受霍華大學人文主義文學榮譽博士學位，並擺出在電影中以雙手在胸前握拳交叉的招牌手勢「瓦甘達萬歲（Wakanda forever）」，鼓舞並祝福畢業生。