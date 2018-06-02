公開信要真相「天安門母親」遭監控

2018-06-02

〔編譯陳正健／綜合報導〕中國「六四天安門事件」二十九週年前夕，由六四遇難者家屬組成的團體「天安門母親」發表致中國國家主席習近平公開信，要求重新評價六四事件，並且堅持要求真相、賠償與問責三項訴求。然而，中國政府仍按例在此敏感期間加強封鎖，六四相關異議人士紛紛傳出遭軟禁、噤聲及「被旅遊」。

一百二十八名家屬在公開信中連名抨擊，六四事件是場反人類的罪行，他們的親人被槍殺，傷痛終身難以癒合，有家屬自殺或鬱鬱而終，迄今已有五十一名家屬含冤離世。但中國政府二十九年來從未道歉，宛如這場震驚世界的大屠殺未曾發生。信中說，習近平作為大國領袖，不會不關注他們這個受害者群體，六四血案是國家對人民的犯罪，因此需對六四重新評價，盼有生之年能見親人沉冤昭雪。

不過，中國政府未因上述聲明停止打壓。自由亞洲電台報導，「天安門母親」發起人之一張先玲表示，她近日起被國保盯上，住所附近見到有人監控，無論前往何處，監視者都如影隨形。另外，中共已故總書記趙紫陽的政治秘書鮑彤，則被禁止外出與接受媒體採訪，對他的監控每天二十四小時從未間斷。學者高瑜、查建國、何德普及六四傷者齊志勇等人，則已被帶走旅遊或被軟禁在家。

自五月二十三日起，北京異議人士胡佳就因德國總理梅克爾訪問中國而遭軟禁，至今仍未解除。「七○九大抓捕」維權律師余文生的妻子許豔則在見到梅克爾後，近日遭所在地派出所和社區人員跟蹤，並被限制人身自由。梅克爾訪中期間，外界期盼能救出諾貝爾和平獎得主劉曉波遺孀劉霞，但劉霞至今仍被軟禁在北京。中國流亡作家廖亦武一日在臉書公布與劉霞通話錄音透露，警察允諾七月份劉曉波忌日週年過後會放劉霞出國，但他對此存疑。