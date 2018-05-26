「核武對核武」她撂狠話激怒美國

2018-05-26

〔駐美特派員曹郁芬、國際新聞中心／綜合報導〕針對川金會臨時取消，美國白宮資深官員今天表示，北韓外交部次長崔善熙（Choe Son Hui）二十三日發布的宣傳意味濃厚的聲明，是壓垮駱駝的最後一根稻草，促使川普決心取消川金會。崔善熙在透過官媒朝中社發布的聲明中，再次強調北韓是個核武國家，抨擊美國副總統彭斯是「政治傀儡」，更威脅美國「在會議室相見或是與我們來個核武對核武的攤牌」。

川普在致北韓領導人金正恩的公開信中，沒有說明決定取消峰會的理由，不過資深官員在背景簡報會上做了說明。

這位官員說，南韓特使三月八日造訪白宮帶來金正恩的口信，金正恩承諾會去核，答應不再進行核試或飛彈測試。金正恩說，他了解美韓例行軍演會照常舉行，他希望盡快與川普總統見面。

上週協商 北韓放鴿子

白宮資深官員說，川普在這個情況下接受了金正恩的提議去見面，但北韓自毀承諾使美國決定暫停。上週北韓反對美韓軍演，接著取消與南韓的會議。國務卿龐皮歐第二次訪問平壤時，北韓答應雙方上週在新加坡會面為峰會做準備，美方派出白宮副幕僚長，卻被北韓放鴿子，沒給美方任何說法。

這位官員透露，北韓曾答應龐皮歐與南韓政府，炸毀核試場時會邀國際專家與官員到場見證，結果只請了不懂核武的記者，再次食言。北韓多次漠視美方上週企圖溝通的嘗試，最後一根稻草是崔善熙那封毫無判斷力的聲明，川普思考一夜，第二天召開國安會議口述了給金正恩的公開信。

官員說，川普跟金正恩沒有直接通過話，本來就隨時準備不參加峰會，也在南韓總統文在寅訪問華府時表達了對金正恩是否誠心棄核的疑慮，並聽取文在寅的意見。川普並不排斥與金正恩會面，但現在球在北韓手中。

川普二十四日中午曾在白宮說，「我想我知道發生了什麼事」，並暗示不排除對北韓採取軍事行動，如果有必要，美軍已經準備好了，而且日、韓盟邦也同意共擔軍費。

川普說，他是根據北韓最近的發言決定取消川金會，但任何事情都可能發生，前面有大好機會等著。他相信這對北韓是和全世界都是一個巨大的挫敗。川普表示，他已經跟國防部長馬提斯、參謀聯席會議主席以及軍方通過話，美軍是全球最強大的，「他們在必要時已經準備好了」。

川普說，他已經和日韓領袖通過話，他們都表示準備好，也願意分擔任何美軍行動的財政負擔。

他說，不管發生任何事情或美國做什麼，都不會犧牲美國的安全，他對此有強烈感受必須做出聲明。他希望與北韓的事情能解決，甚至六月十二日的峰會或未來的峰會還可能舉行，「我們得把事情做對」，沒有人需要驚慌。