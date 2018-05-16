新疆強推「一家親」 共黨幹部進「住」維族家

2018-05-16

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國政府近年大舉監控以維吾爾族為主的新疆地區，去年底更推出「侵門踏戶」升級版：透過「結對認親」的「民族團結一家親」運動，動員百萬名幹部入住多半信奉伊斯蘭教的維族穆斯林家中，至少每兩個月一次，每次最少五天，受訪「親家」疑似無權拒絕。這類「把維族人的家變成監獄牢籠」之舉，嚴重侵犯少數民族人權及隱私，在穆斯林進入齋戒月前夕引起國際人權組織「人權觀察」（ＨＲＷ）發佈報告正視關注。

投入百萬幹部 強迫唱國歌與參加聯歡

ＨＲＷ指出，上述運動乃當局以打擊刑事犯罪活動為名的「嚴打」運動的一部分。中國國家主席習近平二○一四年視察新疆、提出「民族團結一家親」口號後，當局於一六年啟動「結對認親」，動員十一萬名官員「促進民族和諧」，每兩個月與南疆維族穆斯林農家生活一天。近半年來，規模大幅升級，去年十二月「結親週」共投入逾百萬名幹部，前往農村為主的基層社區，並改成連續多日同住，時間由五天至兩週不等，統一實現「同吃、同住、同勞動、同學習」的「四同」世界。

強迫「結對認親」 藉機蒐集底細並灌輸習思想

中共幹部通常入住穆斯林居民家中，也有少數入住漢人家庭。今年年初，新疆當局再次擴大運動，要求幹部至少每兩個月要到結親戶家中同住五天。報告指稱，「沒有證據說明居民能否拒絕這種走訪活動」。

不過，ＨＲＷ指出，這些頻繁「探親」的政府官員，真正目的是蒐集結親戶的成員底細，並更新資料庫，包括其戶籍何屬、思想觀念與宗教信仰等，並上報他們所有「困難」或「問題」，例如不衛生、酗酒或信教情況，以遂行「整改」目的。

此外，這些訪查的幹部肩負灌輸政治思想的「談心」任務，除闡釋「習近平思想」、說明中共對新疆「親切關懷」及「無私援助」的政策，更奉勸提防「泛伊斯蘭主義」、「泛突厥主義」及「泛哈薩克主義」的「危險性」；同時強加「民族團結一家親」觀念，教結親戶說漢語、確保出席每週升旗儀式、參加各式聯歡活動，強迫唱頌中國國歌與讚揚中共的歌曲。

人權觀察批強制同化 侵犯基本人權

ＨＲＷ指出，中國政府將新疆近年暴力事件頻傳歸咎於主張獨立建國的維族人士，因而產生前述登堂入室的洗腦手段；幹部必須將入住詳情填表載明並附照片，甚至可能未經當事人同意即逕自上傳網路，導致鋪床同睡、分食共餐、哺育教養孩童等畫面被公開。這種「對穆斯林實施極具侵略性的強制同化政策，不僅侵犯他們的基本人權，還可能造成該區不滿情緒加深加重」，呼籲新疆當局即刻收手。