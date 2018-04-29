你念對了嗎？ 英國小王子名「路易」

2018-04-29

〔編譯管淑平／綜合報導〕英國威廉王子伉儷廿七日宣布他們剛出生的小兒子名字為路易．亞瑟．查爾斯（Louis Arthur Charles），立刻在網路引起熱烈討論，Louis應該念「路易斯」還是「路易」，不少人在肯辛頓宮官方推特留言詢問，為此，王室證實：ｓ不發音，應該念「路易」。

英國獨立報指出，普遍的看法是，Louis在美國較常被念成「路易斯」，但英國人通常採用ｓ不發音的念法，因此名為Louis的王室成員發音為「路易」；美國有線電視新聞網（CNN）王室事務評論員亞比特等數名王室專家也在推特說，這個名字在英國念成「路易」。

英國王室許多成員都採用這個名字，如路易王子的爸爸和哥哥中間名都有「路易」，全名分別為威廉． 亞瑟．菲立普．路易（William Arthur Philip Louis ）、喬治．亞歷山大．路易（George Alexander Louis）。路易王子的全名，除了紀念威廉父親查爾斯王儲的舅公路易．蒙巴頓（Louis Mountbatten），也有向阿公致敬的意味，查爾斯王儲全名查爾斯．菲利普．亞瑟．喬治（Charles Philip Arthur George）。

不少網友揶揄英國小王子名字發音的困惑，有推文寫道「Louis會造成發音混亂不意外」，「你能想像川普七月訪問英國時能念對嗎？」獨立報說，這確實是問題，「拭目以待」。