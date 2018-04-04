克里米亞殷鑑不遠》學者呼籲川普 應捍衛台灣安全

2018-04-04

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在美國和中國的貿易戰如箭在弦，且雙方在南海和東海等地軍事對峙持續的情況下，英國「衛報」三日報導，安全專家警告，美國愈是友好台灣，就愈可能觸怒中國，可能導致中國仿效俄羅斯併吞克里米亞，以相同手段併吞台灣。美國總統川普近期邀請俄國總統普廷訪問白宮，顯示他似乎已完全忘記、甚至原諒普廷對克里米亞的所作所為。據此來看，台灣並非那麼安全。

據報導，華府智庫「大西洋理事會（Atlantic Council）」近日一場海事安全會議上，多位與會學者警告，中國近期不斷對台施壓，除了利用經濟影響力逼迫各國與國際組織斷絕與台灣往來之外，還限制雙邊貿易、文化和旅遊交流等活動，在軍事上更透過軍機繞台、航空母艦通過台灣海峽等施加恫嚇。中國國家主席習近平上月連任後，更以強硬措詞批評「台獨」。

拜川普簽署《台灣旅行法》所賜，美台官員近期交流頻繁。美國聯邦眾議院外交委員會榮譽主席羅斯蕾緹能（Ileana Ros-Lehtinen），日前獲蔡英文總統接見時，即宣稱美台關係比以往更穩固。然而，必須憂心的是，中國已摸清川普在北韓問題上的弱點，也察覺川普對西太平洋軍事平衡興趣缺缺，如今又被川普挑起的貿易戰激怒，可能轉而測試美國對於台灣的決心。

針對中國武力犯台的可能性，德國基爾大學安全政策研究所學者克希伯格（Sarah Kirchberger）表示，有責依據《台灣關係法》捍衛台灣和平安全的華府，理應將台灣當前的處境，與克里米亞二○一四年遭俄羅斯併吞前的情況互相比擬。克希伯格還指出，一名中國海軍資深官員就曾表示：「我們應該像普廷對待克里米亞般對付台灣。」