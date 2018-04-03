「文革式批鬥」中港圍剿戴耀廷

2018-04-03

〔編譯茅毅／綜合報導〕上月下旬應邀來台灣參加論壇的香港大學法律系副教授戴耀廷，連日來遭香港政府、中國當局和官方媒體、中共黨媒等圍剿，指他在台鼓吹港獨；他四月一日晚對此表示，文革式批鬥，「可能已從我身上開始，很快就會擴散至香港所有人，令人人自危。除了不能反對，還要逢迎，甚至要舉報」。香港泛民派二日下午發起遊行，呼籲港人捍衛言論自由，包括戴耀廷本人在內，約七十人參加。

「台灣青年反共救國團」三月廿四、廿五日在台北舉辦以「港澳中、各民族及台灣自由人權」為主題的十週年論壇活動，邀請包括二○一四年發起香港「佔中」運動的戴耀廷等人士參與討論，他當時主張，香港可以考慮成為獨立國家，並倡議香港「人民自決」，卻因此遭港府、中國國務院港澳事務辦公室和官媒「新華社」、黨媒「人民日報」聯手抨擊與究責。

人民日報海外版二日更發表署名文章，指戴耀廷危害國家主權和安全，「長期收受外國資助」，「妄圖發動顏色革命奪取香港管治權」，違反中國憲法、香港基本法等相關法令，且儘管香港尚無港獨入刑的先例，但並不等於現行法律規章無法追究，例如可引用香港法例第兩百章「刑事罪行條例」中的煽動條例，處以五千港幣罰款、監禁二至三年。

戴耀廷二日上午在廣播電台節目中表示，他沒必要就香港未來可考慮成為獨立國家的言論道歉，他目前並不贊成港獨，當時只是從學術上分析香港與中國前景的可能性。北京攻擊他的用意，在於使港大解聘他，藉此殺雞儆猴，迫使其他港人在寒蟬效應下，不敢再談論港獨。

另外，受港府資助的香港浸會大學，一月份發生學生會長劉子頎與陳樂行等十多名學生佔據校內語文中心，抗議該校「普通話豁免考試」評分機制不夠透明的事件，香港公營「香港電台」報導，校方上週已做出懲處，劉子頎將停學一學期，陳樂行將停學八日，但需進行四十小時的服務學習。此前該校學生會曾在校內發起遊行，聲援這些學生。