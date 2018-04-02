習近平提北韓新安全框架 川普不理會

2018-04-02

〔編譯茅毅／綜合報導〕日本「共同社」三月卅一日獨家引述美國和中國外交消息人士報導，在南韓總統府青瓦台國家安保室室長鄭義溶八日代替北韓領導人金正恩與美國總統川普宣布，金正恩提議舉行「川金會」，且川普同意兩人可於五月底前會晤後，隔日中國國家主席習近平與川普通電話討論北韓情勢時，曾提議由美、中和兩韓等一九五○年代韓戰主要當事國，簽署四國和平協定，建構確保朝鮮半島和平與穩定的「新安全框架」。

據報導，川普對前述構想未置可否，而是要求中國繼續施壓北韓。習近平強調，在以朝鮮半島非核化為主軸的談判中，中方的參與至關重要；非核化並非一蹴可幾，中國應居中發揮作用。分析指出，由於兩韓峰會和川金會在即，北京試圖確保在北韓核武與飛彈問題談判上擁有主導權。

據報導，習近平這項倡議可能有意將北韓、中國與以美國為首的聯合國部隊，於一九五三年締結的韓戰停戰協定，轉換為和平協定，結束韓戰迄今的敵對狀態。至於是否定位為取代包括日本及俄羅斯在內的「六方會談」既有協商框架，目前還不清楚。日本被排除在外，則可能意味著在兩韓峰會、川金會後，與朝鮮半島情勢有關的協商，擬以美、中及兩韓為中心的打算。

美韓昨啟動年度軍演

在此同時，南韓國防部表示，美、韓兩軍一日啟動代號「鷂鷹」的年度聯合演習，雙方共動員約卅萬一五○○人參演。美國今年刻意未投入核動力航空母艦、攻擊潛艦、戰略轟炸機之類的「戰略資產」，亮點只有兩艘兩棲突擊艦「黃蜂號（USS Wasp）」、「好人理查號（USS Bonhomme Richard）」及F-35B匿蹤戰機。北韓對此似乎也低調回應，「祖國和平統一委員會」官方網站僅譴責南韓海軍三月下旬實施的海上機動訓練，反而對更大規模的鷂鷹演習隻字未提。