小雞怎麼破殼而出 科學家解謎

2018-04-01

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕加拿大科學家的最新研究，破解了小雞究竟如何孵化的秘密，關鍵就是一種叫做「骨橋蛋白」（osteopontin）的蛋白質，它讓小雞更容易從雞蛋裡打破蛋殼，最後破殼而出。

目前科學界已知，雞蛋在離開母體前，會形成富含鈣質的堅硬蛋殼，蛋殼有三層構造，隨著小雞成長，準備破殼而出的過程中，蛋殼會從內到外變薄，而蛋殼的鈣質會被小雞的骨骼吸收，但從分子尺度上這整個過程究竟如何發生一直是個秘密。

含骨橋蛋白 影響內外層硬度

該研究的共同作者、加拿大麥基爾大學教授麥基（Marc McKee）指出，他們發現蛋殼有奈米結構，而該結構對蛋殼的硬度至關重要，他表示，「人人都認為蛋殼是脆弱的。但事實上從其薄度而言，它們極為堅固，甚至比一些金屬還硬」，他說，「現在我們理解到在分子尺度上，蛋殼是如何的組合與分解」。

這份發表在期刊「科學進展」（Science Advances）的報告指出，蛋殼、牙齒與骨骼都有骨橋蛋白，「我們認為該蛋白質協助引導礦化過程，並賦予這些組織其特質」。

研究人員也觀察受精且孵化十五天的雞蛋，結果發現蛋殼最外層的奈米結構沒有變化，但內層奈米結構的尺寸已變小，麥基說，這是碳酸鈣在酸性環境中分解並溶於小雞骨骼的結果，而這也將進一步讓蛋殼變弱，使其破裂，讓小雞破殼而出。麥基認為，該研究或許能裨益於未來人造物質的設計，他說，「我們應該製造受自然與生物學啟發的東西，因為歷經數億年演化而完美之物真的無懈可擊」。