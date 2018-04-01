加州非裔男遭警射殺 驗屍報告推翻警方說法

2018-04-01

驗屍證實「所有子彈皆從後方來」

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國加州首府沙加緬度市廿二歲非洲裔男子克拉克（Stephon Clark）三月十八日在祖母家後院手無寸鐵遭警方擊斃，卅日出爐的民間驗屍報告說明他身中的八顆子彈多由背部而來，與警方所陳事發經過大相逕庭，當地民眾立刻群起示威要求正義，也讓二○一三年興起的「黑人的命也是命」運動再度激昂。

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由克拉克家屬委任律師請來勘驗遺體的非裔法醫病理學家奧瑪魯（Bennet Omalu）聲譽卓著，他之前擔任加州聖華金郡首席法醫，但不滿當地治安官試圖掩蓋警方殺人證據而在去年請辭。他卅日說明驗屍結果，指出克拉克共中八槍，其中六槍集中在背部，一槍打中脖子，另一顆嵌入左大腿骨前側，後者可能是他終於不支倒地後才被追加。上述事實顯示「所有子彈皆從後方而來」，亦即克拉克當時不可能進逼，推翻警方說法。

奧瑪魯指出，子彈路徑乃決定事件順序的關鍵證據，但政府驗屍官很明顯忽略這點；打進克拉克背部的子彈，每一發都有「致命能力」。

沙加緬度郡驗屍官至今尚未釋出完整報告，甚至連死者身中幾發子彈都沒說。根據該市警察局陳述的事件經過，當晚在找一名嫌犯，直升機直擊一處民宅後院有動靜，並稱「嫌犯」撿了「工具」打破住家門窗，指揮警方前往；眼見此人朝前院跑去並打量車輛，雙方在後院交鋒，一名員警大喊「槍！」急尋掩護之際又確認「槍！槍！槍！」因此快速連發多顆子彈，另名員警隨後加入共開廿槍；其他支援者則被告知，對方拿著東西指向他們，「從我們的角度看來像把槍」。

不過，克拉克十八日晚間遭擊斃現場，其實是他祖母家。警方擔心他還有力量反擊，故意等了一會兒才逼近上銬並搜遍他全身，卻只找到白色手機一支，沒有他們以為的「工具」或「槍」，也導致送醫延遲了五分鐘。

  • 美國加州沙加緬度市黑人克拉克上月十八日在自家後院遭警方擊斃案，再度引爆美國警民衝突與種族歧視議題。圖為示威民眾三月卅日與加州公路巡警對峙。（路透）

    美國加州沙加緬度市黑人克拉克上月十八日在自家後院遭警方擊斃案，再度引爆美國警民衝突與種族歧視議題。圖為示威民眾三月卅日與加州公路巡警對峙。（路透）

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