加州非裔男遭警射殺 驗屍報告推翻警方說法

2018-04-01

驗屍證實「所有子彈皆從後方來」

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國加州首府沙加緬度市廿二歲非洲裔男子克拉克（Stephon Clark）三月十八日在祖母家後院手無寸鐵遭警方擊斃，卅日出爐的民間驗屍報告說明他身中的八顆子彈多由背部而來，與警方所陳事發經過大相逕庭，當地民眾立刻群起示威要求正義，也讓二○一三年興起的「黑人的命也是命」運動再度激昂。

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由克拉克家屬委任律師請來勘驗遺體的非裔法醫病理學家奧瑪魯（Bennet Omalu）聲譽卓著，他之前擔任加州聖華金郡首席法醫，但不滿當地治安官試圖掩蓋警方殺人證據而在去年請辭。他卅日說明驗屍結果，指出克拉克共中八槍，其中六槍集中在背部，一槍打中脖子，另一顆嵌入左大腿骨前側，後者可能是他終於不支倒地後才被追加。上述事實顯示「所有子彈皆從後方而來」，亦即克拉克當時不可能進逼，推翻警方說法。

奧瑪魯指出，子彈路徑乃決定事件順序的關鍵證據，但政府驗屍官很明顯忽略這點；打進克拉克背部的子彈，每一發都有「致命能力」。

沙加緬度郡驗屍官至今尚未釋出完整報告，甚至連死者身中幾發子彈都沒說。根據該市警察局陳述的事件經過，當晚在找一名嫌犯，直升機直擊一處民宅後院有動靜，並稱「嫌犯」撿了「工具」打破住家門窗，指揮警方前往；眼見此人朝前院跑去並打量車輛，雙方在後院交鋒，一名員警大喊「槍！」急尋掩護之際又確認「槍！槍！槍！」因此快速連發多顆子彈，另名員警隨後加入共開廿槍；其他支援者則被告知，對方拿著東西指向他們，「從我們的角度看來像把槍」。

不過，克拉克十八日晚間遭擊斃現場，其實是他祖母家。警方擔心他還有力量反擊，故意等了一會兒才逼近上銬並搜遍他全身，卻只找到白色手機一支，沒有他們以為的「工具」或「槍」，也導致送醫延遲了五分鐘。