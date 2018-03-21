5000萬個資外洩 臉書爆信任危機

2018-03-21

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國及英國媒體日前披露，政治顧問及數據分析公司「劍橋分析」疑似擅用五千萬名「臉書」用戶個人資料，幫助美國總統川普贏得二○一六年大選，臉書的股價與形象十九日立即遭受重創，同時引爆使用者對臉書的信任危機。英國政府資訊專員德納姆（Elizabeth Denham）二十日證實，已向法院申請對劍橋分析的搜查令，並已獲臉書公司同意對臉書展開調查。多名美國國會議員則呼籲臉書執行長札克柏格、推特和Google的執行長一同前往國會說明情況。

議員要求札克柏格 赴國會說明

國會議員表示，社群媒體平台「已經累積規模空前龐大的個資」，但相關資訊缺乏監管，「引發大眾對於隱私權及美國總統大選公正性的擔憂」。民主黨聯邦參議員克羅布查（Amy Klobuchar）指出：「這些平台顯然無法自行監察…，札克柏格必須前往參議院司法委員會作證。」民主黨聯邦參議員懷登（Ron Wyden）則要求臉書提供更多「劍橋分析」擅用個資的具體細節，以釐清「劍橋分析」如何透過臉書「測繪」選民心理。

根據英國第四頻道電視台十九日踢爆的「劍橋分析」運作內幕，已有超過兩百場遍及阿根廷、印度、捷克、肯亞、奈及利亞的選舉受其操弄。社群媒體專家認為，該起個資外洩事件凸顯「臉書的系統性問題」，也正在影響使用者對臉書的信賴，「臉書和Google將來必定得尋求更多來自使用者的許可，才能追蹤他們的網路使用軌跡，但大多數人或許不會再提供資訊，這將對這些公司造成重大影響」。

臉書內部鬧不合 安全長恐去職

與此同時，紐約時報十九日驚爆臉書安全長史塔莫斯（Alex Stamos）八月即將離職，求去原因則與俄羅斯在美國總統大選期間，利用臉書散布造假新聞撕裂族群、左右選民有關。紐時引述知情內部人士說法，指史塔莫斯主張調查並揭發俄國組織在臉書操弄新聞的行徑，與公司高層憂心此舉打擊公司形象的理念不合，公司已把史塔莫斯原本一百二十人的團隊裁撤到只剩三人，也讓他卸下原本對抗假新聞的職責。

史塔莫斯稍後透過推特澄清，表示自己仍全力投入臉書的工作，但他承認自己的工作角色有所不同，如今聚焦在研究對臉書的新興威脅，也致力確保選舉安全。

紐時指出，史塔莫斯二○一五年六月從美國網路公司雅虎（Yahoo）跳槽到臉書，對於俄國網路攻擊手法並不陌生，因雅虎二○一三年曾被駭客盜取三十億名用戶資料，個資外洩規模堪稱史上最大。史塔莫斯二○一六年六月召集工程師調查俄國在臉書的活動情況，十一月就發現俄國積極宣傳民主黨全國委員會「電郵門」事件的證據，但儘管他此後積極想要公開相關調查結果，以佐證美國情報部門指控俄國干預大選的說法，卻遭到公司高層強力阻撓。