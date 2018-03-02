川普轉性 改挺槍枝管制

2018-03-02

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國總統川普二月廿八日就槍枝管制議題在白宮會晤國會參眾兩院兩黨十七位議員，全程由電視實況轉播。會中川普一反過去立場，公開呼籲「全面性」加強槍枝管制，還批評部份國會議員過於害怕「全國步槍協會」（ＮＲＡ）。川普的言論令同黨共和黨議員震驚，民主黨人則期盼川普拿出具體作為。共和黨參議院黨鞭柯寧稍後暗示，因為有轉播，川普只是在表演而已。

川普在會面中明白表示，他支持擴大購槍的背景查核、增加校園安全與心理健康資源、提高部份槍械購買年齡至廿一歲，以及讓教師配槍。川普宣稱他的政府、而非國會，將發佈行政命令，禁止自動槍枝改造裝置「撞火槍托」。

川普也強調：「我們不能一味等待及耍花招、毫無作為」、「我們要阻止問題」、「槍枝問題為首要之務，程序問題其次」。他揶揄現場議員：「你們太怕ＮＲＡ。ＮＲＡ對你們有很大影響力，但他們對我可沒那麼有力」、「我是憲法第二修正案的最大粉絲，但我們必須阻止這荒謬之事。」

川普被酸迎合鏡頭演出

針對川普的言論，保守派人士深感震驚。共和黨眾議員薩瑟抨擊川普蔑視憲法，參議員魯比歐亦質疑川普「全面性」途徑的可行性。參議員柯寧則說：「我認為這場電視很吸引人」，暗示川普只是迎合鏡頭演出。另一方面，民主黨參議員墨菲等人要求白宮拿出具體方案送交國會。

此前，川普曾在槍管問題上立場曖昧不清。他曾呼籲加強購槍的背景查核，該提案受到多數美國民眾支持，但遭到國會共和黨人及ＮＲＡ抵抗。他曾支持受民主黨人歡迎的槍改提案，但在保守派及共和黨國會盟友的反對下卻步。

ＮＲＡ是川普的一大金主，於前年總統大選期間，曾斥資四千兩百三十萬美元在競選廣告等方面贊助川普，白宮會面現場多位兩黨議員亦受ＮＲＡ支持。