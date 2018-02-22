石油幣救經濟 委國首日賣7.3億美元

2018-02-22

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕委內瑞拉二十日開放預購加密貨幣「石油幣（Petro）」，成為全球首個自己發行加密貨幣的國家，首日便賣得七億三千五百萬美元（約二一五億九五七七萬台幣）。委國總統馬杜羅希冀藉由發行加密貨幣的創舉，對抗美國經濟制裁，帶領委國走出泥淖，擺脫惡性通貨膨脹。他自誇此舉讓委國「朝二十一世紀邁出大步」，成為「全球的科技先鋒」。然而，分析家對此並不看好，甚至認為這是馬杜羅尋求四月連任總統的選舉戰略。

馬杜羅二十日表示「石油幣」將由委國的石油、天然氣等資源支持，可用於該國的旅遊業、原油及汽油交易，但並未公布預購「石油幣」的投資者資訊、金額依據等具體細節。此前，馬杜羅宣布將發行一億枚石油幣，融資六十億美元（約一七六二．九二億台幣）。委國加密貨幣機關官員瓦卡斯表示，政府預期能吸引來自土耳其、卡達、阿拉伯聯合大公國和歐洲的投資者。官方網站二十日公布設定裝載石油幣的「虛擬錢包」指南。「石油幣」預計下月正式上市。

國會指控政府非法借貸

不過，委國反對黨主導的國會已公開指控政府「非法」發行石油幣，直指發行石油幣相當於憑藉石油儲量借貸資金，而法律規定政府借貸必須經過國會同意，委國政府未經國會同意就發行石油幣，無異是違法。與此同時，美國財政部警告投資人遠離石油幣，表態持有石油幣等同於和委國政府進行交易，此舉將被視為違反美國對委國的經濟制裁。

分析家指出，考量委國政府過去的紀錄，石油幣的風險頗高。亦有分析家認為，馬杜羅四月即將角逐總統大選、競選連任，提出「石油幣」政策能提升馬杜羅的政治聲勢，「讓人看起來像是你正在著手挽救經濟。這不只是為了償還外債，也是重要的選舉戰略……但我認為此舉不切實際，更像是一個日益孤立的政權，在經濟失控的狀況下所採取的絕望之舉」。