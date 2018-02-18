干預美大選 俄羅斯密謀三年打資訊戰

2018-02-18

派員至美國刺探選情

〔編譯茅毅／綜合報導〕偵辦俄羅斯疑似干預二○一六年美國大選的「通俄門」案出現新進展，華府聯邦大陪審團十六日起訴卡佛齊娜（Irina V. Kaverzina）等十三名俄羅斯人。根據起訴書，她去年九月在寄給家人的電子郵件中透露，當時與逾八十名俄國人在聖彼得堡執行名為「譯者計畫（Translator Project）」的行動，旨在煽動美國內部政治分歧、打擊民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓的選情，並拉抬共和黨候選人川普、希拉蕊的黨內初選對手桑德斯，與綠黨總統候選人史坦，散佈對候選人及政治制度的不信任。紐約時報指出，俄國利用「網路研究社」等機構對美發動「資訊戰」，以約三年時間精心策劃佈局。

引導這項行動的田野調查，似乎是在二○一四年六月展開。當時，兩名俄國女子克莉洛娃（Aleksandra Krylova）與波嘉切娃（Anna Bogacheva）入境美國，進行為期三週的刺探之旅，包括對一六年總統大選至關重要的科羅拉多、密西根、內華達及新墨西哥等關鍵州，另一名俄國人波夫達（Robert Bovda）則因申請美簽被拒，而無法同行。

克、波兩人為此買了相機、SIM卡和拋棄式手機，還規劃一旦形跡敗露將如何撤離的備案。兩人潛赴加州、伊利諾、路易斯安那、紐約和德州等九州蒐集政治相關情資，克莉洛娃並將兩人見聞寫成報告，寄給在聖彼得堡的上司。聖彼得堡方面另於一四年十一月再派一名俄國特工潛入美國，從事類似任務。法律專家認為，從起訴書未揭露其姓名甚至性別看來，此人可能正與本案調查人員配合。

這項行動還包括註冊數百個電郵帳號、跨國第三方支付平台「PayPal」及銀行帳戶，甚至假駕照，還竊取社會安全號碼，冒用美國公民的身分，藉由虛擬私人網路（VPN）連上在美國租借的電腦伺服器，佯裝是美國社運人士，透過電郵、提供建言和匯款等方式，籌辦、推廣與資助傳統造勢活動，並以社群媒體為主戰場。據估計，光「臉書」就有一．二六億美國人瀏覽過這些俄國假貼文。

大選後持續製造混亂

起訴書指出，俄方的行動一路延續到一六年總統大選結束後，持續使用假身分籌劃、協調支持川普的政治集會，或抗議大選結果。美國情報官員曾警告，莫斯科未來仍將積極煽動混亂，設法干預今年的美國期中選舉。密切關注本案的前聯邦調查局探員瓦茲（Clinton Watts）說，「藏鏡人」無疑是俄國總統普廷，由其密友普里格欽（Yevgeny Prigozhin）掌控的公司負責執行。