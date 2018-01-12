斧襲巴黎麗思酒店 5匪劫走1.6億珠寶

2018-01-12

〔駐歐洲特派記者胡蕙寧／倫敦十一日報導〕法國巴黎市中心的五星級麗思酒店（Ritz），十日傍晚遭五名搶匪持凶器劫走約四百五十萬歐元（約一．六億台幣）的珠寶首飾。三名搶匪當場被捕，另外兩人在逃。警方已尋獲部分首飾，並繼續搜查在逃嫌犯及贓物。

麗思酒店是英國黛安娜王妃車禍死亡前最後下榻的所在，深受前往巴黎旅遊的名流富豪喜愛，客房要價一晚一千歐元（約三．六萬台幣）起跳。十日傍晚約六點半，在酒店外芳登廣場（Place Vendome）上巡邏的警察發現，五名劫匪中的三人持手槍、斧頭等凶器，從酒店員工出入口闖入，將酒店首飾櫥窗玻璃砸碎行搶。三人試圖帶「戰利品」逃離時，發現出入口都鎖住，只好將贓物從窗口扔出，給等候的另外兩名同夥。

警方表示，被捕的三名搶匪僅約三十歲，來自巴黎北部郊區聖但尼（Seine-Saint-Denis），都有搶劫前科。在逃的兩人分別駕駛汽車和機車，騎機車者在路上撞到一名行人而掉了一袋贓物，讓警方尋回部分被搶珠寶。另名搶匪駕駛的汽車也已尋獲。

麗思酒店位於名牌首飾展售店集中的芳登廣場，法國司法部也位在該處。二○一四年，周邊名牌首飾店發生數起劫案後，已加強保全措施，但部分名店仍是搶匪的目標。這起搶案發生後，廣場保全措施再度遭到質疑。