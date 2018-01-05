藏人推廣藏語 分裂國家受審

2018-01-05

〔編譯管淑平／綜合報導〕西藏文化工作者扎西文色（Tashi Wangchuk）致力推廣藏語教育，受到美國主流媒體紐約時報注意，拍攝紀錄片專題介紹，但這段受訪影片成為他涉罪證據，遭中國政府以涉嫌煽動分裂國家罪起訴，四日在青海省玉樹中級人民法院出庭受審。法官聽取口頭答辯達四個小時後，將擇日宣判。扎西文色曾說，若最後結果是他因此被關，「我會選擇自殺」。

扎西文色的律師梁小軍說，煽動分裂國家罪名若成立，將面臨五到十五年徒刑。抗辯重點在於檢方指紐時紀錄片證明扎西文色從事分裂國家活動，但扎西文色不認為他在煽動分裂，只是想加強藏語教育，「他們的主要證據就是這段影片，只是一段九分十三秒的影片」。另名律師藺其磊說，三日晚上突遭警方和便衣執法人員到下榻飯店查房，警方聲稱是「例行公事，上級要求」。

現年三十二歲的扎西文色原以經商為生，致力保存藏語文化。紐時一五年十一月刊登專文和影片，介紹他推廣藏語教育，挽救藏人母語；兩個月後的一六年一月，扎西文色遭警方從家中帶走，同年三月被依涉嫌煽動分裂國家罪起訴。扎西文色被拘押兩年來，國際人權團體和聯合國多次公開要求中國政府釋放他。一六年十二月時任美國駐中國大使包可士發表長篇聲明談論中國的政治犯，就提到扎西文色「因和平提倡藏語教育而身陷囹圄」。

「國際特赦」組織四日聲明，此案「駭人聽聞」、「是赤裸裸的莫須有指控」，要求立即且無條件釋放扎西文色。「人權觀察」組織中國部主任理查森（Sophie Richardson）說，「扎西文色所作所為都是和平提倡憲法所保障的權利」，「如果中國當局認為這就是『煽動分裂』，那什麼不是？」自由西藏學生運動三日在全球展開請願連署，抗議中共非法政治迫害扎西文色，呼籲世界各國領袖緊急介入營救。

美聯社指出，扎西文色案凸顯中國民眾接受外國媒體訪問談論敏感議題所面臨的風險。扎西文色在紐時的紀錄片中大量使用漢語受訪，談到藏人所受到的「壓力和恐懼」，以及他對於藏人文化因語言逐漸遭侵蝕而被消滅的憂慮。