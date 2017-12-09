帛琉管控觀光 入境前要先「發誓」

2017-12-09

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕西太平洋島國帛琉重新設計其入境政策，將在旅客入境時，在他們的護照上蓋印「帛琉誓詞」（Palau Pledge），護照持有人必須簽署姓名，保證尊重帛琉的自然環境後才准入境，帛琉當局希望此舉有助於改善因觀光客暴增而造成的生態傷害。

這項號稱全球首創的「誓詞」內容為：「作為貴國的客人，我承諾保護並維護你們美麗的島嶼家園。我矢志步伐輕輕、舉止和善並且謹慎地探索。不是贈與之物我不拿，沒有傷害我的，我不加害，我唯一留下的只有足跡，也會被沖刷殆盡。」

這份象徵性誓詞是在帛琉兒童的協助下起草完成。帛琉當局聲明說：「帛琉證詞旨在鼓勵遊客培養友善環境的習慣，如現在不採取行動，情況恐將惡化到要保護我國最珍貴的一些部份時，為時已晚的階段。」

在「帛琉誓詞」網站上將提供觀光客有關帛琉及該誓詞的資訊，在每一架飛往帛琉的航班上也將播放相關影片，而在入境機場內也將分發相關資料袋。帛琉擁有清澈碧海、原始珊瑚礁與豐富海洋生物，為全球最佳潛水及觀光據點之一。

然而，近年帛琉的觀光客暴增，尤其是中國觀光客數量扶搖直上，這使帛琉的基礎建設與環境承受極大壓力。根據統計，去年帛琉的觀光客達十五萬人次，較二○一○年成長七十％，令僅兩萬人口的帛琉難以消受。有些觀光客捕捉海龜，以便與海龜自拍，或在脆弱的珊瑚礁上行走，或在沙灘上留下滿堆垃圾，種種劣行都讓在地人不滿。