紐時︰弗林通俄非擅自行動

2017-12-04

〔編譯張沛元／綜合報導〕紐約時報二日報導，除法庭文件證明美國總統川普的幕僚曾參與或授意白宮前國家安全顧問弗林與俄羅斯官員接觸，川普政權移交小組高層人士之間的電子郵件內容也明確顯示，弗林通俄並非如白宮所言是擅自行動，川普未正式上台的政權移交小組成員，確實曾積極介入改善美俄關係。

麥克法蘭指制裁俄國是釣魚手法

根據紐時取得或知悉的政權移交小組高層間電郵內容，弗林在去年十二月二十九日致電當時俄國駐美大使基斯利亞克，與他討論歐巴馬政府以莫斯科當局干預美國大選為由對俄方祭出制裁之前，曾與川普政權移交團隊小組其他資深成員密切聯繫：政權移交小組顧問、稍後出任白宮副國家安全顧問的麥克法蘭女士（K. T. McFarland），當天在發給另一名政權移交小組成員、現任川普國土安全顧問波瑟特（Thomas P. Bossert）的電郵中寫道，弗林會在歐巴馬宣布制裁數小時後，與基斯利亞克通電話，「關鍵在於俄羅斯未來幾天的回應」。

波瑟特將麥克法蘭這封有關俄羅斯制裁案的電郵，轉發給包括弗林在內的另外六名川普顧問。麥克法蘭在電郵中還說，歐巴馬企圖侷限川普與俄羅斯的外交…制裁俄羅斯是釣魚，促使川普出言為俄羅斯辯護，讓外界質疑川普勝選的可信度；美俄間以牙還牙的舉措若升高，川普將難以改善與「幫他（川普）影響大選（結果）」的俄羅斯的關係。目前並不清楚麥克法蘭是否相信去年美國大選受俄國影響。白宮律師柯布說，麥克法蘭這話是引用民主黨人的看法。

稍早，弗林坦承就通俄說謊的法庭文件顯示，弗林曾於去年十二月二十九日致電一名人在川普佛羅里達州度假村「海湖莊園」的政權移交小組資深官員，討論如何就歐巴馬制裁俄國案向基斯利亞克說明。弗林與此人聊完後，立刻致電基斯利亞克，要求俄方勿升高美俄緊張。

川普︰從未要柯米不調查弗林

稍後，弗林再次與該政權移交小組官員討論自己與基斯利亞克的通電內容。消息人士直指，該名政權移交小組資深官員，就是人稱「弗林大腦」、稍後成為副國安顧問的麥克法蘭。麥克法蘭已於今年五月去職，目前等候出使新加坡的任命案過關。

始終堅稱他和競選團隊絕未與莫斯科共謀的川普三日推文表示，從未要求聯邦調查局（ＦＢＩ）前局長柯米（James Comey）放棄調查弗林，「又是一則報導柯米謊言的假新聞。」