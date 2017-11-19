被爆不如自爆 美州長參選人:睡過50女

2017-11-19

〔編譯張沛元／綜合外電報導〕美國媒體的性侵／性騷擾踢爆潮十七日遭逢反制奇招，俄亥俄州最高法院法官、自稱要代表所有異性戀男性發聲的二○一八年俄州州長選舉民主黨參選人威廉．歐尼爾（William O’Neill）自爆，曾與約五十名女性有親密性關係，藉此反擊美國媒體近來對名人性踰矩的狂熱。此話一出隨即招致各界撻伐，甚至被要求辭去大法官與退出州長選戰；堅不辭職但可能退選的歐尼爾說，與其打選戰時遭人爆料，不如先自爆。

現年七十歲的歐尼爾透過臉書貼文詳述個人性史，宣稱與約莫五十名「非常誘人」的女性有親密性關係，從俄州聯邦參議員塔虎托的私人秘書、畢生首位真愛、與之在穀倉閣樓狂熱做愛的「金髮正妹」，到擔任保險公司主席之資深顧問的俄州克里夫蘭「超正紅髮女郎」，但他隨後又編輯掉這些能辨識出當事人身分的內容。九○年代中期喪妻的歐尼爾說，該貼文內容句句屬實，自爆性史是因為身為州長選舉參選人，早晚都會被爆料，乾脆先自爆幫大家節省時間。

歐尼爾提及日前被踢爆在十多年前曾強吻女性與襲胸的民主黨籍聯邦參議員法蘭肯，認為法蘭肯遭政治追殺讓他深信，他「代表所有異性戀男性發聲的時刻已然到來」；法蘭肯已承擔責任與道歉，受害女性也接受道歉，民主黨卻持續追殺要法蘭肯辭職，令人光火。

歐尼爾自爆性史的奇招隨即引發外界撻伐，其同僚、俄州最高法院首席女大法官歐康諾痛斥此一不尊重女性的貼文令她震驚得難以言喻，撼動大眾對最高法院廉正形象的信心；民主、共和兩黨也同聲譴責，包括三名女性在內的另外四名已宣布爭取代表民主黨問鼎俄州州長寶座的參選人，異口同聲要求歐尼爾退選。此外，共和黨全國委員會也出言批評，歐尼爾競選團隊發言人克萊文傑以曾遭性侵為由宣布辭職。

歐尼爾十七日稍晚表示，不會辭去俄州最高法院法官一職，至於明年的俄州州長選舉，若美國消費者金融保護局長柯德瑞（Richard Cordray）宣布參選，他就退出。柯德瑞日前宣布十一月底去職，參選希望濃厚。