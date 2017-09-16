倫敦地鐵遭恐攻 乘客踩踏22傷

2017-09-16

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國倫敦十五日上午尖峰通勤時段，地鐵區域線在行經帕森綠地站（Parsons Green）時，尾端車廂內一個白色塑膠桶突然爆炸，火勢和濃煙迅速蔓延開來，倉皇逃竄的乘客還發生踩踏意外，導致至少廿二人受傷送醫。倫敦警方表示，爆炸物品疑似為土製炸彈，已封鎖事發地點周遭、沿線車站和相關服務，並朝恐怖攻擊方向展開徹查。這是英國今年來第五起恐攻，也是第一次無人死亡，英國恐怖威脅等級也仍維持在第二級「嚴重」。

英國今年五度遭遇恐攻

事件發生於倫敦十五日上午八時廿分（台灣同日下午四時廿分），區域線地鐵在行經帕森綠地站時，末端車廂內一個白色塑膠桶突然爆炸，該塑膠桶以利多超市（Lidl）塑膠袋包裝，上面掛有黑色布料品，外頭還露出多條電線。目擊者形容，車廂內先是出現「火光和爆炸聲」，接著「火球」和濃煙迅速蔓延開來，幾乎吞沒事發的車廂，現場甚至飄散出刺鼻的化學氣味，通勤乘客尖叫、爭先恐後地逃離車廂。

英國媒體報導，車廂內的龐大乘客在奔逃過程中發生推擠和踩踏，因此除了許多人被燒傷之外，亦有不少人昏倒、跌倒。現場民眾表示，爆炸來得猝不及防，有人被燒成「焦頭爛額」，不僅頭髮被燒到脫落，臉上還佈滿血跡，也有人腳部嚴重灼傷，或身體各處被碎裂物割傷等。

倫敦警消和救護單位人員隨即疏散乘客、封鎖車站及附近區域，伯爵府站至溫布頓站間的地鐵也暫停行駛。專家研判，爆炸裝置屬土製炸彈，並非極端組織「伊斯蘭國（IS）」常使用的三過氧化三丙酮（TATP），恐是「孤狼」所為。英國天空新聞台引述消息來源指出，警方已透過監視影像掌握一名嫌犯。

嫌犯想製造更大破壞

此為英國今年第五次遭遇恐攻，瑞典專家蘭斯托普分析，由於爆炸裝置仍大致完好，顯示其並未完全爆炸，亦即主導攻擊的嫌犯原有意造成更大傷害。對此，英國首相梅伊已召開緊急應變小組會議，矢言政府將會快速、英勇地應對恐怖攻擊行動。倫敦市長薩迪．可汗譴責恐怖份子為「醜陋人類」，下令警方數日內加強巡邏地鐵及倫敦各處，「永遠不被恐怖主義威嚇或擊敗」。

另一方面，美國總統川普推文表示，這些「魯蛇、神經病恐怖份子」早已為倫敦警察廳監管，並且借題發揮推銷其「旅行禁令」，稱美方必須更廣泛、嚴厲、一絲不苟地推行移民政策。然而，英國首相梅伊隨後打臉川普表示，在事件調查進行之際就妄自推測，根本一點忙也幫不上。