鍵盤世代字跡潦草 劍橋大學擬取消「筆」試

2017-09-11

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在網路世代「習於打字、疏於寫字」影響下，英國劍橋大學發現學生的文字書寫愈發潦草難辨，因此有意廢除已有800年歷史的紙筆測驗模式，改為允許學生以筆記型電腦或平板電腦作答。

擬廢紙筆測驗 改電腦打字作答

劍橋大學指出，現今學生在上課或其他場合愈來愈依賴手提電腦，因此正逐漸喪失書寫能力，他們的字體令老師很難辨讀。該校歷史系講師皮索爾博士（Sarah Pearsall）指出，20年前的學生每天花幾小時書寫，但現在的學生在考試時才會動筆寫字。況且，老師若看不懂作答內容，學生還必須在假期間返校「誦讀」自己的考卷，一旦這種趨勢惡化，學生和老師都將頭痛不已。

因此，校方有意以電腦作答取代紙筆測驗，作為其「數位教育策略」一環，正諮詢各方意見，包括透過網路問卷調查，學生是否喜歡新的考試模式，以及是否可產生正面影響等。英國白金漢大學副校長塞爾登（Anthony Seldon）也說，考試方式電子化無可避免，因為絕大多數學生從小即接觸、學習這種模式，反觀書寫已成為教育的一部分，不再具有必要性。

2011年，蘇格蘭愛丁堡大學即向神學系一、二年級學生實施類似考試方式，因為該校認為傳統紙筆測驗可能帶給學生雙重負擔，一是不習慣長篇手寫文章，二是在紙上建構內容將形成不同於電腦書寫的心理壓力。被譽為「翻轉教室（Flipped Classroom）」之父的哈佛大學物理系教授馬祖爾（Eric Mazur）也表示，已鼓勵學生攜帶筆電或智慧型手機去考試，讓學生「任意搜尋」，以測試學生的創造性和分析能力，而非純粹的記憶力。

然而，英國「筆跡協會」的書寫專家楚塞爾（Tracey Trussell）表示，書寫有助於改善記憶，並提高理解能力，敦促劍橋大學確保學生在上課時手抄筆記，「雖然人們使用鍵盤的機會遠多過書寫，但持續保持書寫的習慣仍然相當重要」。