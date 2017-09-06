國際忙施壓 北韓飛彈悄移西岸

2017-09-06

平壤可能隨時發射更多飛彈

〔編譯管淑平／綜合報導〕針對北韓第六度核試爆，美國四日指控北韓「企求一戰」，力促各國祭出「儘可能最強硬的措施」制裁平壤。不過，俄羅斯總統普廷五日駁斥制裁「無用且無效」，並警告除非透過外交管道，否則全球將面臨「重大災難」。而在國際社會積極回應北韓最新挑釁的同時，南韓媒體報導，北韓正將一枚疑似洲際彈道飛彈移往西部海岸。美國總統川普五日表示，將批准日本和南韓採購更多「非常精密」的美國軍事裝備。

川普同意 日韓採購更精密軍備

川普推文說：「我將允許日本和南韓向美國購買數量顯著增加的高度精密軍事裝備。」白宮四日表示，川普與南韓總統文在寅通電話時表示 ，美方將批准價值「數十億美元」的軍售案，而且「原則上」同意取消二○○一年「美韓飛彈指導準則」對南韓飛彈酬載限制，以反制北韓威脅，但飛彈射程仍將以八百公里為上限。

路透引述南韓「亞洲商業日報」報導，匿名消息來源透露，北韓從四日開始將一枚洲際彈道飛彈移往西岸，而且僅在夜間移動以規避偵察。但南韓國防部無法證實這項報導。南韓國防部研判，北韓隨時可能發射更多飛彈，包括洲際彈道飛彈。

在此同時，南韓海軍五日在日本海（韓稱東海）舉行大型實彈演習，出動兩千五百噸級的新一代巡防艦「江原號」、一千噸級巡邏艦、四百噸級飛彈快艇、潛艦等艦艇，展示海上防衛能力。

被質疑遭美國冷落的文在寅，四日深夜和川普再度舉行電話會談。青瓦台和白宮表示，雙方同意解除對南韓飛彈酬載訂出的五百公斤上限。彈頭重量鬆綁將使南韓可開發攻擊北韓地下軍事設施，以及摧毀指揮部地下碉堡的超強威力飛彈。南韓「朝鮮日報」報導，根據協議，南韓飛彈將可搭載一到二噸重的彈頭。青瓦台發言人朴洙賢說，川普還重申協防南韓。

在安理會四日召開的緊急會議中，聯合國政治事務部首長費特曼說，北韓這次地下核試爆炸當量在五萬到十萬噸黃色炸藥（TNT）之間，威力比廣島原子彈大五倍有餘。美國駐聯合國大使海利表示，近日將提出新制裁案討論，盼十一日進行表決，「只有最強硬制裁才能使我們能夠透過外交解決這個問題」。海利痛批北韓令人「忍無可忍」，領導人金正恩「濫用飛彈和其核武威脅，顯示他在求戰」，美國不想要，「但我國的耐性並非毫無限度」。

海利並未詳述制裁手段，但外交官員透露，可能對北韓的石油供應、觀光及勞力輸出下手。海利也重申，美國將制裁與北韓貿易往來的國家。中國駐聯合國大使劉結一則說，「中國絕不允許（朝鮮）半島陷入混亂與戰爭」，力促各國同意中國、俄羅斯建議的「雙暫停」方案，即北韓暫停飛彈、核試，交換美韓暫停聯合軍事演習。但海利反駁道，「當一個流氓政權用核武和洲際飛彈對著你，你不會降低防衛，沒有人會這麼做，我們當然不會。」