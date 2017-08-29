噓國歌可關15天》中國國歌法執法 擴及港澳

2017-08-29

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國全國人民代表大會常務委員會二十八日二審「國歌法」（義勇軍進行曲）草案，進一步增加「侮辱國歌」的懲罰強度，對於「以歪曲、貶損方式」奏唱國歌，或以其他方式侮辱國歌者，可拘留十五天以下；構成犯罪者，將追究刑事責任。該法最快十月在人大常委會議上，審議列入香港與澳門的「基本法附件三」，使該法的施行範圍擴及港澳。

新華社報導，二審的國歌法草案內容包括：國歌列入中小學教材，中小學應將國歌做為愛國主義教育的重要內容，組織學生學唱國歌，教育學生了解國歌的歷史與精神內涵。奏唱國歌時，在場人員應當肅立、舉止莊重，不得有不尊重國歌的行為。國家應鼓勵公民和組織在適宜場合奏唱國歌，表達愛國情感。該法初審條文也明定，新聞媒體應當積極開展對國歌的宣傳，普及國歌奏唱禮儀知識。

人大常委會六月間初審國歌法草案時，人大法律委員會主席喬曉陽指出，國歌法屬「一國」事宜，因此應比照國旗法與國徽法，列入香港與澳門「基本法附件三」。人大法制工作委員會負責人二十八日即建議，在十月人大常委會議上就國歌法列入港澳基本法進行審議。

對此，港區人大代表葉國謙接受「香港01」訪問時表示，香港做為中國領土的一部分，沒有理由不實施國歌法等全國性法律。社民連主席吳文遠則提到，行為莊重與否具主觀性，「不唱國歌是否會被罰？手放錯位置可以嗎？」該法一旦適用於香港，只會對港人施以更多「莫須有罪名」，令人擔憂。

近年有港人在體育賽事期間噓中國國歌，例如二○一五年世界盃足球賽亞洲區外圍賽，香港主場迎戰中國賽前奏國歌時，在場球迷猛噓中國國歌，香港足總因此遭國際足協罰款一萬瑞士法郎（約三十二萬台幣）。葉國謙警告，今年十月人大常委會通過後，年底前便可在香港實施，前述相關行為即屬犯法。