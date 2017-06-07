川普靠不住 澳日越印結盟抗中

2017-06-07

〔國際新聞中心／綜合報導〕本月二日至四日在新加坡舉行的亞洲年度安全會議「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）落幕後，傳出部分亞洲國家擔心無法仰賴美國抗衡中國，有意籌組非正式的「抗中聯盟」，包括澳洲、日本、印度和越南等國正低調增強彼此的對話與合作力度，希望達到制衡效果的同時，也避免激怒北京。

路透引述外交和政府官員的話報導，澳、日、印 、越四國由於對川普政府的亞太政策缺乏信心，愈來愈擔心美國無法成為抗衡中國專斷作為的「緩衝器」，正尋求加強彼此之間的「非正式同盟」關係。但為避免激怒北京，迄今尚無任何一國提及成立正式的聯盟。

澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）在「香格里拉對話」的開幕式中表示，「我們不能依賴大國保護我們的利益，不得不為自己的安全和繁榮負責，並意識到在與可信任的夥伴和朋友分享集體領導權時，我們將會變得更強大。」獲得廣泛迴響。

連退ＴＰＰ與巴黎協定 不信任感遽增

亞太地區官員和分析家指出，亞太國家對於川普政府越來越不信任，尤其是在美國退出「跨太平洋夥伴協定」（TPP）和巴黎氣候協定後，擔心美國從數十年來扮演亞太安全基石的傳統角色進一步退卻。在今年四月川普和中國國家主席習近平舉行首次「川習會」後，川普展現對中國的「高度熱情」，更擔心將連帶影響到美國的亞洲政策。

亞洲某國一名高級將領表示，「我們信任（美國國防部長）馬提斯，信任（美國太平洋司令部司令）哈里斯，但最高層呢？信任鴻溝非常寬」。亞太國家必須面對一個現實，即只有美國有能力對中國「劃紅線」。

據報導，印度雖未參加香格里拉對話，卻積極加強區域合作，上月才派遣四艘軍艦和P-8海上巡邏機與新加坡舉行聯合演習，並協助提升越南國防能力。不過，為避免激怒中國，印度已拒絕澳洲邀請，不擬參加澳洲下月和美國、日本於孟加拉灣舉行的「馬拉巴爾」（Malabar）聯合演習。消息人士透露，儘管中國警告「不要擴大軍演」，軍演規模仍將逐年擴大，因為印度已和澳洲、新加坡與越南等國簽署雙邊防務協定，其中存在各種不同的合作，「但在某些 時刻，它們將合而為一」。

對此，中國外交部發言人華春瑩六日表示，懷疑相關報導的真實性，並批評「一些人」仍以「冷戰思維」看待和處理國際關係。中共黨媒「環球時報」報導，中國社會科學院亞太社會文化研究室主任許利平認為，前述四國和中國都有「強大的經貿或政治聯繫」，自身實力也不足以和中方抗衡，彼此之間又有許多利益衝突，很難達成一致性的訴求，不太可能組成所謂反中聯盟。許利平強調，此事不排除是刻意炒作，釋出相關訊息的目的在於「演給美國看」，企圖誘使美方修正亞太安全政策。