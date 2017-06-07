| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 「職」劇場 男神手機秘密
 首頁 > 國際

川普靠不住 澳日越印結盟抗中

2017-06-07

〔國際新聞中心／綜合報導〕本月二日至四日在新加坡舉行的亞洲年度安全會議「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）落幕後，傳出部分亞洲國家擔心無法仰賴美國抗衡中國，有意籌組非正式的「抗中聯盟」，包括澳洲、日本、印度和越南等國正低調增強彼此的對話與合作力度，希望達到制衡效果的同時，也避免激怒北京。

路透引述外交和政府官員的話報導，澳、日、印 、越四國由於對川普政府的亞太政策缺乏信心，愈來愈擔心美國無法成為抗衡中國專斷作為的「緩衝器」，正尋求加強彼此之間的「非正式同盟」關係。但為避免激怒北京，迄今尚無任何一國提及成立正式的聯盟。

澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）在「香格里拉對話」的開幕式中表示，「我們不能依賴大國保護我們的利益，不得不為自己的安全和繁榮負責，並意識到在與可信任的夥伴和朋友分享集體領導權時，我們將會變得更強大。」獲得廣泛迴響。

連退ＴＰＰ與巴黎協定 不信任感遽增

亞太地區官員和分析家指出，亞太國家對於川普政府越來越不信任，尤其是在美國退出「跨太平洋夥伴協定」（TPP）和巴黎氣候協定後，擔心美國從數十年來扮演亞太安全基石的傳統角色進一步退卻。在今年四月川普和中國國家主席習近平舉行首次「川習會」後，川普展現對中國的「高度熱情」，更擔心將連帶影響到美國的亞洲政策。

亞洲某國一名高級將領表示，「我們信任（美國國防部長）馬提斯，信任（美國太平洋司令部司令）哈里斯，但最高層呢？信任鴻溝非常寬」。亞太國家必須面對一個現實，即只有美國有能力對中國「劃紅線」。

據報導，印度雖未參加香格里拉對話，卻積極加強區域合作，上月才派遣四艘軍艦和P-8海上巡邏機與新加坡舉行聯合演習，並協助提升越南國防能力。不過，為避免激怒中國，印度已拒絕澳洲邀請，不擬參加澳洲下月和美國、日本於孟加拉灣舉行的「馬拉巴爾」（Malabar）聯合演習。消息人士透露，儘管中國警告「不要擴大軍演」，軍演規模仍將逐年擴大，因為印度已和澳洲、新加坡與越南等國簽署雙邊防務協定，其中存在各種不同的合作，「但在某些 時刻，它們將合而為一」。

對此，中國外交部發言人華春瑩六日表示，懷疑相關報導的真實性，並批評「一些人」仍以「冷戰思維」看待和處理國際關係。中共黨媒「環球時報」報導，中國社會科學院亞太社會文化研究室主任許利平認為，前述四國和中國都有「強大的經貿或政治聯繫」，自身實力也不足以和中方抗衡，彼此之間又有許多利益衝突，很難達成一致性的訴求，不太可能組成所謂反中聯盟。許利平強調，此事不排除是刻意炒作，釋出相關訊息的目的在於「演給美國看」，企圖誘使美方修正亞太安全政策。

廣告
  • （法新社檔案照）

    （法新社檔案照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 印度 川普 日本 澳洲 越南
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
梅雨炸全台
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧滑溜牛肉片
好清爽✧花椒高麗菜
超簡單！法式烤布蕾
如何挑選新鮮茄子？
轉寄

標題：川普靠不住 澳日越印結盟抗中


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月7日‧星期三‧丁酉年五月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.