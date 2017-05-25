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英逮４嫌 國安警戒升至最高級

2017-05-25

〔駐歐洲特派記者胡蕙寧、國際新聞中心／綜合報導〕在曼徹斯特體育館恐怖攻擊事件後，英國將恐怖攻擊威脅等級提高至最高等級「危急」（critical），意指新的恐怖攻擊可能迫在眉睫，當局將在各個重要地點部署軍隊。警方表示，初步研判在英國土生土長的二十二歲利比亞移民後裔阿貝迪（Salman Abedi）是這次近十二年來最嚴重攻擊事件的炸彈犯，據信他和伊斯蘭教極端組織「伊斯蘭國」（IS）有關。警方仍持續追緝相關嫌犯，迄今已逮捕四人，其中一人是阿貝迪的二十三歲兄長。

除重要公共場所有武裝軍警人員駐守巡邏外，當局也將在未來數週舉行的音樂會等人群密集地區部署維安人員，在警方指揮下協調行動。當局也將增派武裝警察保護二十七日舉行的英格蘭足總盃（FA Cup）決賽，以及備受女王喜愛的艾普森德比（Epsom Derby）大賽。曼徹斯特聯隊（Manchester United）二十四日在瑞典舉行的歐洲聯賽（Europa League）決賽，對上荷蘭強隊阿賈克斯（Ajax），也投入約一二○○名警力維安。

整個英國的例行活動也受到影響，西敏寺國會大廈對民眾無限期關閉，禁止參觀；白金漢宮的換衛儀式也在進一步通知前取消。曼城恐攻造成二十二人喪生，但仍有二十名傷者的傷勢相當嚴重。

英國內政大臣魯德（Amber Rudd）表示，阿貝迪在發動恐攻前幾天才從利比亞返回英國，他可能不是單獨行動。阿貝迪使用的炸彈從何而來，被列為他是否有組織在背後支持，抑或「孤狼」犯案的重要指標。據悉阿貝迪家人在曼城居所多年，警方已突擊位於法洛區（Fallowfield）和沃利蘭奇區（Whalley Range）的兩處住宅。當地近年曾出現一些伊斯蘭極端份子，與敘利亞和利比亞有聯繫。

英國約有一萬六千名利比亞人，利比亞裔社區在曼城算規模不小，鄰居說阿貝迪家會在每年某些時候掛上利比亞國旗。

北韓也表達慰問

令人意外的是，北韓也加入眾多國家行列，總理朴鳳柱就曼城恐攻事件向英國首相梅伊表達慰問。北韓外交部長李勇浩也向英國外交大臣強生（Boris Johnson）傳達類似訊息。而曼城攻擊也顯示歐洲仍處於高度攻擊威脅下，法國政府決定向國會提出再度延長緊急狀態到十一月一日，將送交國會表決。

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  • 武裝警察在曼徹斯特市中心巡邏。（美聯社）

    武裝警察在曼徹斯特市中心巡邏。（美聯社）

  • 英軍部隊進駐倫敦國會大樓附近的警察總部。（法新社）

    英軍部隊進駐倫敦國會大樓附近的警察總部。（法新社）

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