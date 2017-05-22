暖化冰層融解 南極遭苔蘚攻城掠地

2017-05-22

〔編譯陳正健／綜合報導〕國際期刊《當代生物學》（Current Biology）十八日發表的研究指出，全球暖化造成南極洲冰層融解，南極大陸上植物生長的情況前所未見，導致雪白大地正在變成綠原，科學家研究了一片橫跨六百四十公里的區域，發現苔蘚於過去五十年來急遽增生。

英國艾希特大學、劍橋大學與英國南極勘測（BAS）等機構透過採取樣本，針對南極半島上一百五十年來的苔蘚生長進行研究，發現南極洲植物生命僅佔面積的○．三％，但五種苔蘚蕊或是地面冒出的柱狀樣本，在「變異點」出現後生物活性明顯增加。這些樣本採自象島、綠島和阿德利島等三個南極島嶼，當地最深層、最古化的苔蘚堆都在增長。

另外，研究也顯示，兩極地區的暖化加劇的程度更勝地球上其他地區，其中北極的暖化最快，而南極也不遑多讓，自一九五○年以來每十年均溫升高將近攝氏○．五度。在一九五○年以後，苔蘚以四至五倍的成長速率在增長。

科學家正在考慮是否將一九五○年列為地質新紀元「人類世」（the Anthropocene）的開端。除了氣後變遷，物種滅絕、塑膠浪費、石化燃料灰燼和核試產生的輻射物質，都將在地球上留下難以抹滅的痕跡。

研究共同作者艾姆斯伯里（Matt Amesbury）表示，南極半島過去半世紀的溫度整體都在上升，對該區域苔蘚堆的生長帶來顯著影響。如果持續下去，冰河消退後將出現更多無冰土地，南極半島未來將更加綠化。

不過，艾姆斯伯里也強調，南極大陸整個變成無冰狀態的機率僅有○．三四%。僅管苔蘚成長及覆蓋面積都將增加，但在很長一段時間內，整個南極地區仍將維持白色大地。