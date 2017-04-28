謝志偉德國演說 批「一中」為過時現狀
〔駐歐洲特派記者胡蕙寧／倫敦－慕尼黑報導〕我國駐德代表謝志偉二十六日受德國外交協會（Gesellschaft für Außenpolitik）邀請，以「台灣介於川普與中國之間」為主題至慕尼黑演說。他以台灣在政黨輪替將屆一年及川普針對「一中政策」考慮從新檢驗之說，點出「現狀是演進及進步的基礎，但不應拿過時的現狀框住未來」，據此提出「一中政策」的荒謬與對台的不公。
一九四八年成立於慕尼黑的德國外交協會，是一個獨立於各政黨的歐洲國際重要社交平台，目前共有七百名會員，每年舉行約二十場公開演講，受邀者多是國際重要人士，提供一手國際資訊與現場人士溝通。其資金來源除了會費外，柏林外交部與巴伐利亞邦政府也有補助。二OO五年衍生出來的青年論壇特別針對學生而設，旨在陪養德國的外交人才。謝志偉表示，在目前的國際氛圍下能被邀請去演講，對台灣來說是個大事。之前的中國駐德大使馬燦榮是在一九九二年應邀演講。
這場演說報名滿額一百人，現場卻來了超過一百二十人。謝志偉從臺灣觀點、民主演進史及主體性來談川蔡通電，審視過去、當下及未來，點出中國視民主、人權如寇讎，對其國人跟對台灣人都如此，李明哲被無理拘捕至今下落不明，不准家屬探視也不能聘請律師就是一例。原演講預計五十分鐘，延長到六十分鐘後提問再加三十分鐘，反應相當熱烈。之後在敘餐時間又跟來賓討論了一個半小時。
謝志偉特別引康德在一七八四年寫的文章中一段話來闡述台灣延用四十多年前的一中政策之非法與不公，支持台灣人擺脫這個老舊束縛並主宰自己命運的正當性。認為台灣民主值得西方珍惜，要求西方擺脫「一中政策」才能真正公平對待台灣，像是至少讓台灣加入或參與如國際民航組織、國際刑警組織及世界衛生組織等機構，如此讓台灣不在世界組織版圖中被漏掉，也能作出貢獻與回饋。
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