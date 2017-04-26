俄駭客干預法大選 曾攻馬克宏陣營
勒班打超黨派牌 暫卸下民族陣線黨魁
〔編譯魏國金／綜合報導〕晉級法國總統大選決選的極右派「民族陣線」黨魁瑪琳．勒班廿四日宣布，基於「超越黨派的考量」以及全心投入五月七日的選戰，她將暫時卸下黨主席職位。儘管民調顯示「前進黨」黨魁馬克宏（Emmanuel Macron，見圖，法新社）遙遙領先勒班近廿五％，但資安公司警告，俄羅斯駭客曾鎖定馬克宏陣營為攻擊對象，疑似企圖影響法國總統大選選情。
馬克宏民調 領先25％
勒班告訴法國第二電視台，法國正邁入「決定性時刻」，法國總統必須團結所有人民，「所以，今晚，我不再是民族陣線主席，我是法國總統候選人」。英國廣播公司（ＢＢＣ）駐巴黎記者斯科菲爾德說，勒班此舉旨在展現她關注國家整體，而不僅是其政黨的象徵行動，並藉此吸引在第一回合投票中敗北的候選人支持者，尤其是以第三高票遭淘汰的保守派「共和黨」候選人費雍（Francois Fillon ）。
第一輪投票最後開票結果顯示，馬克宏得票率為廿四．○一％，勒班為廿一．三％。醜聞纏身的費雍為廿．○一％，共產黨支持的梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）為十九．五八％。
勒班抨擊馬克宏是「歇斯底里的、極端的歐洲主義者」，「他支持全面開放邊界，他說沒有法國文化這種東西，沒有任何方面能展現他有絲毫的愛國心」。她說，她希望讓法國人民關注「重要議題，包括伊斯蘭恐怖主義，馬克宏對該議題至少可說是軟弱的」。
為阻斷勒班入主愛麗榭宮，法國總統歐蘭德廿四日呼籲選民支持馬克宏，「在法國史上最動盪艱困的此際，馬克宏可以凝聚法國人民」。他說，票投馬克宏是國家團結的展現，以及對法國的全球與歐洲責任的承擔。費雍也強調，「極端主義僅會招致不幸與法國的分裂」，而「民族陣線」是「暴力與不寬容的政黨」，「我們必須做出對國家較有利的選擇……尤其是當極端主義政黨接近權力之際。除了投票反對極右派外，別無其他選擇。」
試圖釣魚偷電郵密碼
ＢＢＣ報導，最新民調顯示，在勒班與馬克宏的捉對廝殺中，後者以六十二％支持率遙遙領先前者的卅八％。但網路安全公司「趨勢科技」（Trend Micro）研究人員指出，一個名為Pawn Storm的駭客組織，曾發動至少一百六十次電子間諜活動，向馬克宏團隊成員發送電子郵件，並附上假網站連結，試圖竊取團隊成員的電郵密碼。
美民主黨遭同組織入侵
趨勢科技並未指明誰在幕後操控Pawn Storm，但美國情報機構曾指控該組織隸屬俄羅斯情報機關，去年曾入侵美國民主黨。馬克宏的數位主任馬朱比證實，該假網站是過去數月發送電子郵件給選戰人員的網站之一，相關企圖可追溯至去年十二月，所幸所有入侵皆遭攔截。
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