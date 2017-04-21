揭中共內鬥 逃美中國富商直播遭卡

2017-04-21

〔編譯管淑平／綜合報導〕遭中國通緝的富商郭文貴這幾個月公開揚言要揭露中共統治高層貪腐而備受矚目，中國政府十九日證實國際刑警組織（Interpol）已對郭文貴發布「紅色通報」後，當天晚間郭文貴接受「美國之音」專訪披露中國領導高層內鬥和貪腐，但是直播突然中斷，引起外界揣測與郭文貴爆料內容太敏感有關。

爆料習近平暗查王岐山家族

郭文貴在專訪中指中國公安部副部長傅政華以他家人和資產要脅，要他調查中央紀律委員會書記王岐山家族以及政法委書記孟建華家族，還稱這是國家主席習近平親自下的命令。郭還指習、王兩人最近陷入內鬥，習暗中調查王。

就在這段原訂三小時的直播進行約八十分鐘，郭準備討論王岐山的情況時，主持人突然表示「由於某些因素」必須立刻停播。流亡中國異議人士和政治觀察家在社群媒體「推特」上直指是受中國政治勢力施壓。

美國之音否認受到壓力，宣稱原本就規劃直播一小時，其餘訪問經剪輯將於日後播出，「因溝通錯誤，直播超出一小時，被發現後中斷播送。」不過，該台記者在專訪中說，中國官員事前曾約談美國之音北京分社代表，警告不要給郭文貴平台提出無根據的指控。

被中國把持 國際刑警組織疑成北京打手

在專訪之前，中國外交部十九日宣布國際刑警組織已經發布「紅色通報」尋求逮捕郭文貴；外交部未說明郭所涉罪名，南華早報指與他行賄前國家安全部副部長馬建有關。

香港○一報導，「推特」上名為「郭文貴真相」的用戶也從十九日起發表影片，由一名自稱是馬建之人「現身說法」公布郭文貴行賄內幕；由於馬建已遭當局拘押，外界認為該帳號具中國官方背景。

郭文貴為北京政泉控股公司負責人，據稱靠馬建這把「政治保護傘」迅速累積龐大財富，二○一四年以一百五十五億人民幣資產，名列胡潤百富中國第七十四大富豪，二○一三年逃往美國。

他二十日在推特上說一切安好，會繼續爆料，「拭目以待」。他表示，紅色通報是中國領導階層的花招，意在施壓他不要接受訪問，「這顯示他們害怕我披露爆炸性的訊息」。

中國政治觀察家認為，攸關選出新一屆領導班子的中共第十九次全國代表大會將於今年秋天登場，郭文貴此刻爆料有可能撼動中共內部各派系的權鬥角力。中國政治觀察家利明章（Bill Bishop）說，郭文貴爆料的貪腐名單包括王岐山重創中共的宣傳努力，更凸顯了「貪腐不幸地存於中國體制的基因裡這個真正問題」。

此事也再度挑起外界擔心國際刑警組織可能被北京用來打擊政敵。國際特赦組織東亞區負責人林偉說：「我們對於（中共）高官主掌國際刑警組織後，該組織淪為政治工具的警告並不誇張。」

國際刑警組織回應，紅色通報是應成員國依據有效力的國家逮捕令提出請求而發出，通知成員國暫時拘押遭該國通緝待引渡人士名單，非國際逮捕令。