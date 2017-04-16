總統擴權修憲 土耳其今公投

2017-04-16

〔編譯張沛元／綜合十五日外電報導〕土耳其十六日舉行擴大總統權限的修憲公投，公投結果將決定土耳其政治制度是維持現行內閣制還是改變為總統制，支持新憲法的總統艾多根把握最後機會拉票。多項民調顯示，贊成與反對總統擴權修憲兩派旗鼓相當，但專家預料結果恐如去年英國脫歐公投般由贊成派勝出。

艾多根十五日在第一大城伊斯坦堡的圖茲拉區向群眾發表演說，呼籲選民十六日投票支持包括廢除總理辦公室以及同意總統掌握所有行政權的十八項憲改內容。艾多根說，擴大總統權限的新憲法能為土耳其帶來國家發展與成長所需的穩定與信賴，呼籲其他政黨選民也支持修憲內容，好讓「土耳其能躍向未來」。艾多根認為，修憲內容有助於土耳其對抗一系列威脅，包括去年的流產軍事政變與一連串由激進組織「伊斯蘭國」所發動的致命爆炸案。

反對者擔心寡頭獨裁

但反對總統擴權修憲的陣營則警告，新憲法恐導致寡頭獨裁統治。自去年流產政變後，自二○○三年起先後出任總理與總統至今的艾多根大肆鎮壓異己，土國已有四萬人被捕，十二萬人遭革職。歐盟為此重批艾多根，還禁止土國在歐盟國家向僑民舉辦修憲公投宣傳集會，導致艾多根痛批歐盟有如納粹，雙邊關係降至谷底。

土耳其主要反對黨、立場中間偏左的「共和人民黨」領袖基里達歐魯在首都安卡拉向支持群眾發表演說時指出，土耳其目前正處於交叉點，將為未來做出決定，「我們要的是民主國會制度還是要一人政權？」

反對陣營還抱怨這是一場不公平的公投競選，指控艾多根利用政府行政與執政黨正義發展黨的資源獨佔電子媒體，反修憲陣營的助選員遭恐嚇、毆打甚至擅自拘留更時有所聞。艾多根甚至指控反對陣營支持者與去年發動流產政變的恐怖份子沆瀣一氣……「週日（十六日）將是我們對抗恐怖主義的轉捩點。」

公投前民調顯示，正反兩造勢均力敵，十三日的民調結果顯示，贊成總統擴權修憲的支持率雖然過半，但也只有五十一％，民調人員坦承有數量難以預估的反總統擴權修憲的選民並未表態；英國皇家國際事務研究所的土耳其計畫經理哈庫拉則預測，一如去年英國脫離歐盟的公投，力主擴權的艾多根可望險勝。倘若公投過關，艾多根將取得總統擴權的法源依據，若遭打回票，則將撼動與破壞他的政壇無敵形象。