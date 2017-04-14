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美軍首次動用巨型炸彈轟炸IS 威力僅次於核彈 懸宕20年的掩埋場該有答案了
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中國軍機頻踩線 日機近一年緊急升空851次

2017-04-14

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本防衛省十三日公布資料顯示，二○一六年度航空自衛隊戰機為防範外國軍機入侵的「緊急升空」次數暴增為一一六八次，其中針對中國軍機部分高達八五一次，兩項數據均刷新紀錄，從飛行路線來看中國軍機在日本近海上空活動範圍也明顯擴大。

佔緊急升空總次數73%

這項統計是從去年四月至今年三月底為止，日本戰機緊急升空次數不但高於去年的八七三次，更刷新了冷戰時期一九八四年九四四次的最高紀錄。日媒報導，冷戰結束後緊急升空次數曾大幅下降，一年約一五○次左右，但近十年來又逐年升高增加了八倍左右。

以國家或區域別統計，對中國軍機緊急升空次數高達八五一次佔全體七十三％，比去年的五七一次增加了二八○次，已連續八年增加。對俄羅斯軍機略增為三○一次。

報導指出，去年一月中國軍機首次穿越對馬海峽進入日本海上空，顯示其長距離飛行能力提高，今年三月初中國十三架戰機及轟炸機往返於沖繩本島及宮古島之間上空。中國軍機飛行範圍持續擴大，這也顯示中國在東海及西太平洋擴張軍事影響力的意圖。

自衛隊統合幕僚長河野克俊指出，中國軍機的活動次數、範圍及時間大幅增加，考量到解放軍的軍事現代化動向，這種情形應會持續下去。

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  • 日本航空自衛隊戰機二○一六年度「緊急升空」一一六八次，其中針對中國軍機部分達八五一次，雙雙刷新紀錄。圖為空自那霸基地正在升空的F-15戰機。 （路透）

    日本航空自衛隊戰機二○一六年度「緊急升空」一一六八次，其中針對中國軍機部分達八五一次，雙雙刷新紀錄。圖為空自那霸基地正在升空的F-15戰機。 （路透）

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