《人權鬥士變了樣》穆斯林遭種族清洗 翁山蘇姬斥誇大

2017-04-07

〔編譯周虹汶／綜合報導〕去年四月起就以國務顧問一職實質領導緬甸的諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬，面對聯合國人權理事會上月決定調查緬甸軍隊去年十月起在西部若開邦進行「種族清洗」一事，五日接受英國廣播公司（ＢＢＣ）電視專訪，斥責相關控訴「過於強烈」，依舊未為當地居少數的百萬羅興亞穆斯林發聲，也未譴責軍方，甚至指控羅興亞人自相殘殺。

未批軍方 反咬自相殘殺

兼任外交部長的翁山蘇姬五日明白告訴ＢＢＣ，在若開邦有「許多敵對勢力」，「穆斯林也在殺穆斯林，若後者被認定與當局合作的話」，但「我不覺得有種族清洗正在發生。對於目前發生中的事，我覺得用種族清洗一詞太強烈」；至於軍方，雖不能「隨意強暴、掠奪與虐待」，但「他們有權進駐與打仗」，「憲法有規定」。

不過，翁山蘇姬強調，一切衝突「不只關於種族清洗，而是關乎分裂群體中站在不同立場的民眾，而我們嘗試拉近這股分歧。」她自稱會「儘可能地去做好，而且不讓差異進一步擴大」，同時安撫先前逃亡的羅興亞人，保證「如果他們回來，他們將會獲得安全。」然而，根據緬甸一日舉行的國會和地方議會補選結果，翁山蘇姬所屬「全國民主聯盟」（ＮＬＤ）雖依舊告捷，但在若開邦失去民心。

緬甸境內以佛教徒為多數，若開邦信奉伊斯蘭教且無公民身分的羅興亞人，二○一二年因涉入一起姦殺搶案遭追殺，自此大舉逃亡，但有數十萬人被關入難民營，備受國際關注。而在去年十月九日凌晨，位於若開邦的多處邊防哨所又接連遇襲，九名員警殉職，緬甸政府聲稱八名凶手為「若開羅興亞救世軍」效命；緬軍因此進駐當地，羅興亞人遭軍方謀殺、性侵與虐待的傳聞自此不絕於耳，一直被緬甸人視為孟加拉非法移民的羅興亞人因此再度展開大逃亡，近七萬人躲入接壤的孟加拉。