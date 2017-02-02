移民禁令能反恐？逾半美國人不信

2017-02-02

國土安全部︰禁令不排除擴大

〔編譯茅毅、記者項程鎮／綜合報導〕新任美國國土安全部長凱利一月卅一日表示，針對以穆斯林為主的七國赴美旅客之入境禁令，將擴及他們使用社群媒體歷程和電話通聯紀錄。此禁令期限至少九十天，但凱利暗示，一旦到期，若更嚴格的審查程序仍未到位，禁令可能對某些國家和人士延長。與此同時，路透／易普索（Ipsos）同日發布的一份民調顯示，不到三分之一（約卅一％）的美國人民相信，川普此舉將讓他們「更安全」。

川普推文︰就是不讓壞人進入我們國家

川普一日推文說：「大家都在爭論這到底是不是禁令。你們想怎麼說就怎麼說吧，反正就是不讓壞人（居心不良）進入我們國家！」

九百位外交人員 連署反對禁令

此禁令的爭議亦在聯邦政府內部發酵。國務院資深官員證實，約九百位外交人員簽署一份內部的異議備忘錄，透過國務院的「異議管道」上呈代理國務卿湯姆．夏儂（Tom Shannon），表達抗議。白宮發言人史派瑟卅日表示，已注意到這份備忘錄，但他警告這些職業外交官，要嘛聽命行事、要嘛走人。

美國海關暨邊境保護局（Custom and Border Protection）代理局長麥克阿利南（Kevin McAleenan）指出，至一月卅日，共計七二一人被拒絕登上飛往美國的班機，但也有逾千人豁免該禁令而獲准入境美國。針對許多具雙重國籍的旅客受影響，麥克阿利南澄清說，只要這些人士提出的護照被接受，他們就可進入美國。

凱利表示，當局將調查申請美簽者的社群媒體及電話通聯，「以便我們能看到他們正與誰交談」。他否認該禁令特別針對穆斯林，全球十七億穆斯林的絕大多數擁有進入美國的權利和機會，但部分國家可能不會很快從禁令中移除，「例如處於各種崩潰、瓦解狀態的國家」。

繼華盛頓州對川普移民禁令提出法律挑戰後，紐約州、麻州和維吉尼亞州也於卅一日跟進，對該行政命令提出違反美國憲法保障宗教自由等質疑。卅日另有華盛頓州的非營利法扶組織「西北移民權利項目（ＮＷＩＲＰ）」向西雅圖地方法院提聯邦的集體訴訟，指該禁令已令那些仍深陷戰火蹂躪的國家之孩童，無法與他們合法居留美國的家人團圓。

美國中西部名校印第安那大學校長麥克羅比（Michael A. McRobbie），日前在學校官網上發表給全校師生的公開信，質疑美國總統川普公布的移民禁令，讓許多校內的外國學生、老師和學者感到「恐懼及不安（frightened and unsettled）」。麥克羅比建議，應讓外國師生有更多的時間辦理簽證手續。印第安那大學以社會學科聞名，台灣曾就讀此校的名人包括中央研究院院士于宗先、政治學者呂亞力、文學家齊邦媛和前陸委會主委王郁琦等人。