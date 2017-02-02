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移民禁令能反恐？逾半美國人不信

2017-02-02

國土安全部︰禁令不排除擴大

〔編譯茅毅、記者項程鎮／綜合報導〕新任美國國土安全部長凱利一月卅一日表示，針對以穆斯林為主的七國赴美旅客之入境禁令，將擴及他們使用社群媒體歷程和電話通聯紀錄。此禁令期限至少九十天，但凱利暗示，一旦到期，若更嚴格的審查程序仍未到位，禁令可能對某些國家和人士延長。與此同時，路透／易普索（Ipsos）同日發布的一份民調顯示，不到三分之一（約卅一％）的美國人民相信，川普此舉將讓他們「更安全」。

川普推文︰就是不讓壞人進入我們國家

川普一日推文說：「大家都在爭論這到底是不是禁令。你們想怎麼說就怎麼說吧，反正就是不讓壞人（居心不良）進入我們國家！」

九百位外交人員 連署反對禁令

此禁令的爭議亦在聯邦政府內部發酵。國務院資深官員證實，約九百位外交人員簽署一份內部的異議備忘錄，透過國務院的「異議管道」上呈代理國務卿湯姆．夏儂（Tom Shannon），表達抗議。白宮發言人史派瑟卅日表示，已注意到這份備忘錄，但他警告這些職業外交官，要嘛聽命行事、要嘛走人。

美國海關暨邊境保護局（Custom and Border Protection）代理局長麥克阿利南（Kevin McAleenan）指出，至一月卅日，共計七二一人被拒絕登上飛往美國的班機，但也有逾千人豁免該禁令而獲准入境美國。針對許多具雙重國籍的旅客受影響，麥克阿利南澄清說，只要這些人士提出的護照被接受，他們就可進入美國。

凱利表示，當局將調查申請美簽者的社群媒體及電話通聯，「以便我們能看到他們正與誰交談」。他否認該禁令特別針對穆斯林，全球十七億穆斯林的絕大多數擁有進入美國的權利和機會，但部分國家可能不會很快從禁令中移除，「例如處於各種崩潰、瓦解狀態的國家」。

繼華盛頓州對川普移民禁令提出法律挑戰後，紐約州、麻州和維吉尼亞州也於卅一日跟進，對該行政命令提出違反美國憲法保障宗教自由等質疑。卅日另有華盛頓州的非營利法扶組織「西北移民權利項目（ＮＷＩＲＰ）」向西雅圖地方法院提聯邦的集體訴訟，指該禁令已令那些仍深陷戰火蹂躪的國家之孩童，無法與他們合法居留美國的家人團圓。

美國中西部名校印第安那大學校長麥克羅比（Michael A. McRobbie），日前在學校官網上發表給全校師生的公開信，質疑美國總統川普公布的移民禁令，讓許多校內的外國學生、老師和學者感到「恐懼及不安（frightened and unsettled）」。麥克羅比建議，應讓外國師生有更多的時間辦理簽證手續。印第安那大學以社會學科聞名，台灣曾就讀此校的名人包括中央研究院院士于宗先、政治學者呂亞力、文學家齊邦媛和前陸委會主委王郁琦等人。

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  • 川普上任後所頒布的各種政策引發反彈，圖為大批抗議者一月卅一日聚集在最高法院外抗議戈蘇奇出任最高法院大法官。（法新社）

    川普上任後所頒布的各種政策引發反彈，圖為大批抗議者一月卅一日聚集在最高法院外抗議戈蘇奇出任最高法院大法官。（法新社）

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