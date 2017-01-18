日飯店老闆否認「南京屠殺」 中國網友反彈

2017-01-18

〔編譯林翠儀／綜合報導〕中國和美國旅客爆料，日本開發公司「ＡＰＡ集團」旗下飯店在客房內放置否認一九三七年「南京大屠殺」的書籍，檢舉影片上傳到「微博」後，在中國引發抵制聲浪，但飯店十七日聲明，強調日本是一個保障言論自由的國家，飯店不會屈服於壓力撤書，而且目前的客房預約並未減少。

一名美國女大學生「Kat」十五日在微博上傳一段影片，指稱日前和另一名中國籍男大生一同投宿位於東京的ＡＰＡ飯店，Kat發現客房裡放置名為「理論 近現代史學Ⅱ 真正的日本歷史」書籍，日英文版各一冊，翻開內頁後發現該書對南京大屠殺和慰安婦均持否認態度。作者「藤誠志」就是該飯店所屬集團負責人元谷外志雄。

該則爆料影片在微博引發話題，短短不到兩天便有超過七八○○萬次點閱、六十四萬次轉貼，中國網友群起非議，揚言抵制該飯店。日本媒體報導，和ＡＰＡ飯店有合作關係的中國旅行社「華王國際」已取消雙方關係，十餘名中國旅客已取消預約。

面對中國網友揚言抵制，ＡＰＡ飯店表示，不會因為單方面的主張而撤書，並在官網上張貼該書內容，指出中國號稱南京大屠殺的遇害人數達三十萬人，但當時南京市人口才二十萬，而經過所謂的大屠殺，一個月後南京人口居然還增加到二十五萬人。書中還引用上海大學教授朱學勤的論文指出，南京大屠殺的被害者名冊連一個人的名字都沒有。

飯店強調，每個國家的歷史教育及對歷史的認識各有不同，該書是基於史實撰寫，目的是為了讓大家了解真正的歷史，無意批判特定國家或國民。

現年七十三歲的元谷外志雄是ＡＰＡ集團創辦人，一九七○年代他在石川縣經營開發公司起家，「近現代史學Ⅱ」是去年六月為慶祝ＡＰＡ創辦四十五週年出版的書籍。元谷政商關係良好，掛名首相安倍晉三後援會「安倍會」副會長、日本李登輝之友會理事，曾與台灣前總統李登輝、南韓前總統金泳三、日本前首相森喜朗及美國前副國務卿阿米塔吉舉行對談。