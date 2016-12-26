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劉曉波遭囚7週年 港人遊行要求釋放

2016-12-26

〔編譯孫宇青／綜合報導〕諾貝爾和平獎得主、中國知名維權人士劉曉波，七年前的耶誕節被中共當局以「煽動顛覆國家政權罪」重判十一年徒刑。香港多個團體及政黨廿五日前往北京駐港聯絡辦公室（中聯辦）外抗議，要求中共儘快釋放劉曉波等異議人士。此外，香港銅鑼灣書店股東桂民海迄今仍遭中共拘押，而他的女兒Angela近日受訪透露，懷疑自己已遭到跟蹤及監視。

曾因參與「天安門」革命被捕入獄的中國作家兼學者劉曉波，二○○八年推動促進中國民主化、改善人權狀況的《零八憲章》，遭到中共當局逮捕，並於隔年十二月廿五日被依「煽動顛覆國家政權罪」重判十一年徒刑，隔年上訴失敗後開始服刑，迄今已被囚禁七年。

持《零八憲章》布條 赴中聯辦抗議

香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）、天安門母親、社會民主連線及民主黨等七個團體和政黨、共計數十人，在劉曉波被判刑七週年這天發起示威遊行，隊伍一早由西區警署一路前往北京駐港機構「中聯辦」門外，眾人手握「支持《零八憲章》」的布條，在聖誕帽貼上「釋放劉曉波」的標語，並沿路高喊「立即廢除『煽動顛覆國家政權罪』、落實『零八憲章』、停止迫害維權人士」等口號，對中共發出怒吼。

立法會議員梁國雄表示，劉曉波自六四民運以來持續為中國民主犧牲自身自由，支聯會主席何俊仁則指出，近年被失蹤、被噤聲、被認罪等情事頻繁發生，顯示中國人權每下愈況。

被失蹤書商 桂民海女兒遭跟監

另一方面，銅鑼灣書店因販賣「禁書」，瑞典籍的股東桂民海迄今已遭中國拘押逾九個月。桂的廿二歲女兒、目前在英國求學的Angela近日接受英國「每日電訊報」訪問稱，她上個月前往德國法蘭克福參加書展時，突遭操「普通話」、疑似中國人的三名男子靠近拍照，三人隨後搭車離去。她的電子郵件帳戶多次被入侵，自動轉發至其他帳戶，可能已遭到監視。

為了營救莫名失蹤又莫名認罪的父親，Angela持續向國際求援，包括六月前往美國華府出席「國會暨行政部門中國事務委員會」聽證會，向美國政府作證，力促美方向中國當局施壓釋放桂民海。

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  • 香港銅鑼灣書店股東桂民海（左）被失蹤前，和女兒Angela兩人2014年在泰國芭達雅的最後合照。 （取自網路）

    香港銅鑼灣書店股東桂民海（左）被失蹤前，和女兒Angela兩人2014年在泰國芭達雅的最後合照。 （取自網路）

  • 香港支聯會、社民聯等泛民主派政黨及團體，25日在北京駐港機構中聯辦外示威，要求中共釋放諾貝爾和平獎得主劉曉波。（路透）

    香港支聯會、社民聯等泛民主派政黨及團體，25日在北京駐港機構中聯辦外示威，要求中共釋放諾貝爾和平獎得主劉曉波。（路透）

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標題：劉曉波遭囚7週年 港人遊行要求釋放


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