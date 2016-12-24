難逃泥潭龍 從雜食變草食

2016-12-24

〔編譯陳正健／綜合報導〕根據美國科學期刊《當代生物學》（Current Biology）22日公佈的最新研究，科學家在中國新疆發現一種獨特的恐龍，學名為「難逃泥潭龍（Limusaurus inextricabilis）」，於1億6000萬年前出沒。有別於其他恐龍或史前物種，牠們出生時長有牙齒，但成年後牙會脫落，同時也從雜食性，轉變成草食性。該研究為鳥喙的演化問題，提供重要線索。

提供鳥喙演化重要線索

科學家指出，他們發現19具難逃泥潭龍化石，其年齡介於1至10歲之間，這種恐龍在幼時長有小而尖的牙齒，但成年後演變成無牙的嘴喙。今日部分動物也有此特徵，包括澳洲產卵哺乳動物鴨嘴獸等。

另外，難逃泥潭龍的前肢短小、後肢修長，可能有羽毛覆蓋部分身體，最大型的個體身長不超過2公尺。這些2001年在新疆五彩灣地區發現的恐龍群，可能陷入泥坑後死亡，也因此得名。

研究人員也在成年的難逃泥潭龍化石中發現一種胃石，但幼龍身上沒有。一些草食性恐龍吞入植物後，會在胃裡將其磨碎，形成這種胃石。脫牙現象顯示難逃泥潭龍在出生至成年期間，經歷劇烈的飲食變化，幼年時期可能食用昆蟲和小型脊椎動物，之後改以植物為食。

鳥類最出現在1億5000萬年前，是由小型羽毛恐龍演變而來，最早的鳥類具有牙齒。幾千萬年以後，許多鳥類演化成無牙的嘴喙，就如今日的鳥類。最後一批有牙的鳥類，約於6600萬年前與恐龍一起滅絕。