伊波拉新疫苗 100％打敗病毒

2016-12-24

〔編譯魏國金／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）23日宣佈，一種伊波拉原型疫苗在保護人體對抗該致死病毒上「或能達百分之百有效」。該疫苗依快速核准程序，最快可望於2018年上市，在此之前，WHO已先要求藥廠製造30萬劑疫苗，以備一旦再度爆發伊波拉疫情時，可以緊急派上用場。

世衛認證 2018年上市

WHO助理秘書長基尼（Marie-Paule Kieny）與30多名研究人員組成的研究團隊，在去年非洲西部的伊波拉疫情進入尾聲時，對幾內亞1萬1841名民眾展開臨床試驗，當中5837人接種該疫苗，結果10天之後無人染病，而未接種組中則有23人染病。

基尼說，根據此一對照，「我們強烈認為該疫苗非常有效，可能高達百分百見效。」這項研究成果21日刊載於醫學期刊「刺胳針」上。

名為rVSV-ZEBOV的疫苗十餘年前由加拿大公衛局以及美國陸軍共同研發，目前由製藥大廠默克取得技術等相關許可。

接種者出現關節痛、頭痛

不過該疫苗存在一些缺點，部分接種者出現關節痛、頭痛等副作用，基尼也提到，疫苗一經接種，很快就提供保護，「但我們不知道是否可持續到6個月後」。同時，臨床試驗排除6歲以下兒童、孕婦以及帶有愛滋病毒者，因此該疫苗是否對相關人士安全仍不得而知。

其次，目前已知伊波拉病毒有5種亞型，其中最常見的是2014年引發西非嚴重疫情的伊波拉薩伊型（Ebola-Zaire），以及伊波拉蘇丹型（Ebola-Sudan），該疫苗似乎只對這兩型病毒株有效，因此，專家警告不能中止其他伊波拉疫苗的研發。

伊波拉病毒最早於1976年在前薩伊（現在的剛果民主共和國）發現，此後近40年共造成約1600人喪生，期間疫苗研發的努力皆因經費斷炊而不了了之。

直至2014年，幾內亞爆發疫情，傳統醫療應對方式失效，疫病如野火蔓延至賴比瑞亞、獅子山共和國，短短兩年有超過2萬8000人罹病，死屍堆疊於街頭，約1萬1300人喪生，死亡率超過40%。