在日北韓學校 要學生「起義」摧毀日美

2016-09-21

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本「產經新聞」廿日報導，位於東京的北韓學校「朝鮮大學」今年五月慶祝創校六十週年時，透過信函向北韓最高領導人金正恩效忠，校方還指示學生「起義」，摧毀日美帝國主義。據報導，東京都知事小池百合子已下令檢討朝大受到北韓操控的問題，考慮取消對該校的認可。

東京都擬取消對該校認可

朝鮮大學前身為一九五六年創立的東京朝鮮中高級學校，由北韓政府及相當於北韓駐日大使館的「在日本朝鮮人總聯合會（簡稱朝鮮總聯）」提供經費營運，校長由北韓最高人民會議代表選出，主要以韓語授課，課程教導對北韓的愛國思想，以及對歷任北韓最高領導人的效忠與愛戴。朝大全校採寄宿制，禁止外賓入內參觀，相當神秘，部分畢業生會被送回北韓任職。

儘管日本文部科學省不承認朝大為正式大學，但依學校教育法，朝大仍可以私校名義取得都道府縣政府認可，享有免除固定資產稅等稅制上的優惠。一九六八年，東京都知事美濃部亮吉獨排眾議，認可朝大享有相關優惠。

據報導，朝大校長張炳泰受到朝鮮總聯主席許宗萬指示，鼓吹在校生發起反美運動。五月廿八日朝大創校六十週年慶祝大會上，校方朗讀一封致金正恩的輸誠文，表示該校將徹底提升摧毀日美帝國主義的力量，毫不掩飾推動日美敵視教育的積極態度。

另一方面，曾積極參與國會議員營救北韓綁架日本人團體的小池，上任後隨即要求幕僚匯報相關政策，會中曾提到朝大受到朝鮮總聯嚴密操控，考慮取消對該校的認可。