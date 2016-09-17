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北極海冰覆蓋面積 創次低紀錄

2016-09-17

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國國家冰雪資料中心指出，今夏北極海冰的覆蓋面積創下自衛星監測以來的第二低紀錄，本月十日的覆蓋面積為四一四萬平方公里，為今夏最低點，僅次於二○一二年創下的三三九萬平方公里的最低紀錄。雖然今年未創新低，但該覆蓋面積仍比一九七九年至兩千年平均面積縮小近二五六萬平方公里，相當於阿拉斯加與德州的面積總和。該單位主任瑟芮茲說，這是全球暖化的另一惡兆，整體趨勢每況愈下，同時沒有恢復的跡象。她說，若二○三○年夏季北極圈完全無冰，她將不感訝異。

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  • 圖為本月十日北極海冰覆蓋面積。（美聯社）

    圖為本月十日北極海冰覆蓋面積。（美聯社）

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