美糖商收買哈佛學者 淡化吃糖「傷心」研究
〔編譯蔡子岳／綜合報導〕根據十二日刊登在「美國醫學會內科醫學期刊（JAMA Internal Medicine）」的研究指出，美國製糖工業在一九六四年出資相當今日五萬美元贊助哈佛大學研究，要求三位學者把冠狀動脈性心臟病的飲食成因歸咎於飽和脂肪而非糖分。製糖業界收買科學家的行動，成功的誤導此後五十年有關營養和心臟疾病的研究，直到近年來，包括世界衛生組織與美國心臟學會才開始警告，糖分攝食過多可能會增加罹患冠狀動脈性心臟病的機率。
研究指出，糖分研究基金會（Sugar Research Foundation , SRF），今日已改名糖業協會（Sugar Association）不僅提供資金，還提供學者們研究資料。該份研究報告一九六七年出爐，獲得重量期刊「新英格蘭醫學期刊」刊登，結論指出，脂肪與膽固醇為預防心血管疾病「唯一」需要控制的飲食成分，糖分之關聯卻被忽略，而該基金會出資贊助研究，資訊揭露更是付之闕如。
這三位哈佛學者均已過世。當中的海格斯戴（Mark Hegsted）後來成為美國農業部營養部門主管，他在一九七七年草擬出飲食指引綱領，成為今日聯邦政府飲食指引的濫觴。研究揭露，海格斯戴曾向ＳＲＦ的主管表示，「我們都清楚你們的特殊利益，我們會盡力為你們遮掩」。當報告出來後，ＳＲＦ十分滿意，告訴學者說，「這就是我們所想要看到的結論。」
研究論文作者之一、加州大學舊金山校區學者葛蘭茲（Stantan Glantz）嚴詞抨擊：「製糖工業藉此誤導公眾對糖分攝取概念五十年之久。」 一九六七年該論文出版後，大大影響醫學界對於心血管疾病成因的研究方向，乃至於公眾心中之一般常識。葛蘭茲建議爾後來自食品工業所「贊助」、「資助」或者以「動物實驗」作為研究方法之研究報告，對其結論，政府單位必須有所警惕。
美聯社報導，直到一九八四年之前，這份論文可信度都未曾被質疑，ＳＲＦ的「出資」影響了報告結論，亦未曾被揭露。
「紐約時報」去年報導，關於含糖飲料與肥胖關聯問題的研究，可口可樂之贊助規模「以百萬美元為單位」。美聯社六月份報導亦指出，糖果廠商亦贊助孩童肥胖問題之研究，而研究結論竟顯示，攝食糖果的孩童平均體重較不嗜食者輕。
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