港退選候選人周永勤：北京拿家人要脅
〔編譯陳正健／綜合報導〕香港立法會選舉剛落幕，選前突然宣布退選的建制派「自由黨」新界西區候選人周永勤七日召開記者會，驚爆一名認識十年以上的友人，在他宣布退選前一天邀他前往廣東深圳，抵達時有三名「來自北京」的陌生人士，威脅他若不退選，家屬和支持者就要「付出代價」。他受訪時直言已寫好遺囑，還說「我消失後還會更精彩」。
寫好遺囑 「若我消失更精彩」
周永勤是在八月二十五日出席一場電視論壇時宣布退選，僅透露受到威脅逼退，並未多做解釋，隔天便遠走英國，直到四日選舉結束才回到香港，七日召開記者會交待始末。他聲稱，三名自稱「來自北京」的人士向他放話，要求他在十天內停止所有選舉活動並離開香港，選後才能回來，還說當晚就要向「上頭」匯報，要他馬上做出決定。
周永勤以不能辜負支持者為由加以拒絕，對方隨即鉅細靡遺地說出他家人和主要支持者的個資，包括生活習慣和收入來源等，絕非一般私家偵探所能打探到的訊息，警告他若不聽話，「要支持你的人，付出沉重代價」，還拍桌大罵他身為建制派，對「港獨」入校發表意見是「不知所謂」。周最後只好退選，避走英國，但在當地也遭到可疑人士跟蹤、拍攝。
周永勤聲稱，在宣布退選前已多次有人以無法獲得支持為由勸他退出，還有人用官職以及比自由黨宣傳經費多一倍的金額加以利誘，但都被他拒絕。他拒絕透露「北京人士」的身分，僅暗示背後勢力不只是北京政府駐香港聯絡辦公室（中聯辦），但也不能直指北京主導。
新界西選區共有五名建制派人士參選，周被逼退被普遍認為是要確保同屬建制派的何君堯當選。外界戲稱何君堯是「西環契仔（乾兒子）」，意指他是中聯辦的政治傀儡。香港媒體指稱，自二○○八年第四屆立法會選舉起，中聯辦開始挑選「政治代理人」，多半來自法律界，被稱為「西環契仔契女」。不過，立法會主席曾鈺成質疑，周永勤是一個「接近零支持度」的候選人，難以理解為何有人要花這麼大力氣在「一個幾乎無票的人」身上、要求他退選。
票王朱凱迪 搬家避禍
由於擔心遭到打壓，本次立法會「票王」朱凱迪六日受訪時表示，非常擔心自己和家人安全，已搬往他處，因為住家周邊有許多「不對頭」人士，現在的執法部門難以令人相信。
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標題：港退選候選人周永勤：北京拿家人要脅
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