菲總統家鄉遭恐攻 14死71傷
激進組織報復政府「剿滅」
〔編譯魏國金／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂的家鄉民答那峨島達沃市二日深夜發生炸彈攻擊，造成至少十四死，七十一傷，矢言效忠伊斯蘭極端組織「伊斯蘭國」（ＩＳ）的菲南分離主義組織「阿布薩雅夫」（Abu Sayyaf）已出面宣稱犯案，杜特蒂三日宣佈國家進入「無法紀暴力狀態」，據此，他有權動用武裝部隊鎮壓暴力事件，甚至宣佈宵禁，這是菲國當局十餘年來首度宣佈該狀態。
一枚土製爆裂物二日晚間近十一時，在達沃市中心，鄰近達沃雅典耀大學與一家五星級飯店附近的夜市引爆。當時人正在達沃的杜特蒂一開始懷疑是不滿他大力掃毒的毒梟所為，不過他擔任該市市長的女兒莎拉．杜特蒂之後表示：「馬拉坎南宮證實是阿布薩雅夫的報復行動。」
菲國進入「無法紀暴力狀態」
杜特蒂在今年五月間贏得總統大選前，任達沃市市長近廿年，如今他的子女分別為該市的正、副市長。他翌日宣佈達沃進入「無法紀（暴力）狀態」，數小時後又修正該狀態為全國性。他說，這並非等同實施戒嚴，而是賦予軍隊更多權力，以執行通常由警察從事的執法任務。二○○三年當時的總統艾若優曾宣佈過一次「無法紀狀態」，當時範圍僅限於達沃市。
總統可動用武裝部隊鎮暴
菲國一九八七年馬可仕獨裁政權結束後制定的憲法，允許總統動用武裝部隊「防範或鎮壓無法紀暴力」。宣佈「無法紀狀態」類似宣佈「緊急狀態」，是菲國憲法賦予總統的三種權力中，效力最溫和的一種。其他兩種分別是停止人身保護令，使軍警毋須審判即能逮捕監禁民眾，以及宣佈戒嚴。
菲國通訊部長安達納指出，該枚炸彈似乎是由迫擊砲彈製成，醫師通報，許多受害者的傷口有砲彈碎片，其中十六人情況危急。
卅四歲的榴槤攤販塔芭望說，爆炸後現場陷入混亂，她救援三名受害者，其中一名懷孕七個月的孕婦最後不治。她說：「爆炸當時天搖地動，她（孕婦）在地上爬行，所幸沒有人踩過她身上，滿身是血的她不停顫抖。」一名夜市按摩師說，她看到兩名形跡可疑的女子，將一只背包放在按摩區的木椅旁離去，接著就發生爆炸。
人口近兩百萬的達沃是菲南民答那峨最大城市，而伊斯蘭民兵在該區已進行數十年之久的分離暴亂，奪走逾十二萬條生命。
杜特蒂近幾週與當地兩個主要穆斯林反叛組織展開和談，而規模較小的強硬派團體阿布薩雅夫則拒絕和談，為此，杜特蒂動員數千名部隊在其大本營蘇祿省的霍洛島，展開「剿滅」行動，在長達一週的攻勢後，約擊斃卅名該組織成員，另有十五名士兵捐軀，之後該組織即揚言將發動報復攻擊。
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